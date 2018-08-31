Чего ждать украинским пассажирам в следующем году: Wizz Air рассказал об амбициозных планах

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air планирует в следующем году перевезти 2,5 миллиона пассажиров в украинских направлениях.

Об этом исполнительный вице-президент Wizz Air Стивен Джонс сообщил в блиц-интервью LIGA.net.

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Такой показатель в три раза больше, чем итоги обслуживания пассажиров на украинских направлениях за 2017 год.

В 2016 году мы обслужили 418 тысяч пассажиров на украинских направлениях, в 2017 году – 746 тысяч пассажиров. Рост – 78%,

– сказал Джонс.

Топ-менеджер Wizz Air отметил, что авиакомпания планирует и дальше наращивать объемы перевозки. Сейчас из 104 самолетов компании сегодня четыре базируются в Украине



"За 8 месяцев 2018 мы видим рост пассажиропотока на 118% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По итогам 2018 планируем перевезти 1,7 миллиона пассажиров, в 2019 – 2,5 миллиона пассажиров в украинских направлениях", – отметил топ-менеджер Wizz Air.

Напомним, венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air объявила о запуске 5-ти новых маршрутов из Киева и Львова в Латвию, Данию и Германию. Цены на билеты в одну сторону стартуют от 759 грн.