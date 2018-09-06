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Чехия – Украина: история противостояний команд и интересные факты перед матчем Лиги наций

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Чехия – Украина: история противостояний команд
Чехия – Украина: история противостояний команд

6 сентября национальная сборная Украины по футболу проведет стартовый поединок дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА, в котором в гостях встретится с командой Чехии. Украина стартует в новом турнире матчем с соперником, которому раньше никогда не забивала и с которым никогда не играла официальных матчей.

Всего команды сыграли два товарищеских матча. Первый в Праге 6 сентября 2011 года, где хозяева просто разгромили команду Олега Блохина со счетом 4:0.

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Этот матч обернулся для украинцев настоящим кошмаром. Уже к 15-й минуте чехи вели в счете 2:0, дублем отметился Михал Кадлец. Подопечные Блохина пытались отыграться, большие надежды возлагались на разговор в перерыве и второй тайм, но Михал Билек лучше провел беседу с футболистами, и на 47-й минуте Чехия забила в третий раз. А на 51-й поставила точку.

Интересно, что из того состава по сей день цвета национальной сборной защищают Ярослав Ракицкий, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Евгений Селезнев, Сергей Кривцов и Богдан Бутко.

Второй матч команды сыграли почти через год – 15 августа 2012 года. На этот раз соперники играли в Украине на "Арене Львов". Однако Блохину не удалось взять реванш у Билека – 0:0.

Олег Блохин существенно поменял состав команды после позорного разгрома в Праге, но и это не помогло. Хотя, возможно, ничейный результат можно считать успехом для сборной Украины. Этот матч стал для наставника предпоследним у руля сборной. Осенью Олег Блохин согласился возглавить киевское "Динамо".

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Цифры и факты в противостоянии Украина – Чехия

  • В 2018 году обе сборные провели по четыре матча. Чехи выиграли и проиграли по два, а украинцы не проиграли ни одного – впрочем, победу праздновали тоже лишь дважды;
  • Сборные Украины и Чехии не смогли выйти в групповой этап Чемпионата мира-2018, выиграв по два матча в отборочном цикле;
  • Сборная Чехии, согласно данным Transfermarkt, дешевле сборной Украины на 34 миллиона евро – 95 млн против 129 млн евро;
  • Украина в рейтинге УЕФА занимает 35-е место, Чехия – 48-ое.

Напомним, матч Лиги наций Чехия – Украина состоится в Чехии в четверг, 6 сентября. Начало – в 21:45.

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Теги: Лига наций Сборная Украины по футболу Спорт Футбол Евгений Коноплянка Андрей Ярмоленко Чехия Андрей Шевченко
Источник: 24 канал
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