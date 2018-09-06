Чехия – Украина: стартовые составы на матч Лиги наций

Стали известны стартовые составы команд на игру первого круга Лиги наций Чехия – Украина.

Стоит отметить, что в стартовом составе украинской команды на поле выйдет Роман Яремчук, а вот Александр Зинченко в стартовый состав не попал. Матч начнется в Чехии в 21:45 по киевскому времени.

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Стартовые составы на матч Лиги наций Чехия – Украина

Чехия: Вацлик, Кадержабек, Калас, Гебре Селассие, Брабец, Сикора, Гушбауер, Крменчик, Соучек, Боржил, Шик

Запасные: Коубек, Колар, Тецл, Змргал, Травник, Горжава, Янкто, Ржезник, Цоуфал, Петрак, Новак

Украина: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Яремчук, Ракицкий, Караваев

Запасные: Бойко, Лунин, Хачериди, Бурда, Селезнев, Цуриков, Буяльский, Цыганков, Сидорчук, Зинченко, Макаренко, Данченко

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