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      Чехия существенно упростила трудоустройство для украинских заробитчан: детали

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      Чехия более чем вдвое увеличила квоту на работников из Украины
      Чехия более чем вдвое увеличила квоту на работников из Украины / politeka.net

      Чешское правительство решило изменить правила трудоустройства иностранцев на территории государства. Так, уже с сентября заработают новые квоты на количество иностранцев, а количество украинцев, которые смогут легально работать в Чехии, вырастет более чем вдвое – с 19 тысяч 600 до 40 тысяч.

      Кроме украинских заробтчан, также будут приниматься заявки от компаний для трудоустройства работников из Черногории, Сербии, Филиппин, Индии, Казахстана, Молдовы и Монголии, сообщает издание České noviny.

      Это стоит знать: Сколько украинцев легально работают в Польше: впечатляющее число

      Кроме того, 6 специальных программ, по которым Чехия помогает компаниям по трудоустройству иностранцев, будут объединены в 3.

      Новая программа также не позволит компаниям трудоустраивать неквалифицированных иностранцев, среди которых работники сферы уборки, продажи товаров, доставки посылок или помощников на стройке и кухни.

      Впрочем, даже такое существенное увеличение квот на иностранцев не удовлетворит спроса чешских работодателей, которым сейчас не хватает около полумиллиона работников.

      Что еще известно о работе украинских заробитчан в Чехии?В 2018 году украинцы, работающие на территории Чехии, перевели домой больше всего денег по сравнению с другими иностранцами, которые работают в республике. Так, украинские заробитчане за год перевели домой около 600 миллионов евро.

      Вообще Чехия является одной из самых популярных стран для украинских заробитчан. Она близка географически и заинтересована в иностранных работниках. И хотя зарплата в Чехии выше, но документы для легального трудоустройства в ней оформить труднее, чем в Польше.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Заробитчане Чехия
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