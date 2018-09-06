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Чехия – Украина: где смотреть онлайн матч национальных сборных в Лиге наций

14 Читати новину українською
Чехия – Украина смотреть онлайн матч национальных сборных в Лиге наций
Чехия – Украина смотреть онлайн матч национальных сборных в Лиге наций / ФФУ

Первый матч между сборными Чехии и Украины в Лиге наций украинские болельщики смогут увидеть по телевидению. Также игра будет доступна для просмотра онлайн.

Правами на показ матчей национальной сборной Украины владеет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2" и "НЛО ТВ". Именно на канале "Футбол 1" покажут матч между сборными Чехии и Украины.

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Начало матча запланировано на 21:45, а трансляция на канале начнется за 10 минут до начала игры – в 21:35. При этом в 20:30 на канале выйдет в прямом эфире программа "Главная команда", где приглашенные гости и эксперты дадут прогноз на матч. Они же проанализируют игру после ее окончания.

Кроме просмотра по телевидению, матчи, которые транслируют телеканалы "Футбол1/2", доступны и онлайн. Но их просмотр платный: 29 гривен за доступ на 24 часа и 59 гривен за месячный абонемент. Но нужна регистрация.

Текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт "Футбол24". Обзор матча и видео голов – на сайте 24 Канала сразу по окончанию игры.

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Напомним, что матч Лиги наций Чехия – Украина состоится в Чехии в четверг, 6 сентября. Начало – в 21:45.

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Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
Источник: 24 Канал
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