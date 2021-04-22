Прага закликала Москву повернути всіх висланих чеських дипломатів. Інакше кількість російських дипломатів у Чехії приведуть у відповідність до чисельності чеських у Росії.

Чехія вимагає повернути дипломатів

Для повернення дипломатів Прага дала Москві час до 12:00 22 квітня. Про це чеський міністр закордонних справ Якуб Кулганек заявив після зустрічі з послом Росії Олександром Змеєвським.

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Я поінформував посла, що Росія має час до 12:00, щоби дозволила повернення всіх висланих дипломатів до посольства в Москві. Якщо наші дипломати не матимуть можливості повернутися до Москви, я схвалю рішення щодо зниження кількості працівників у посольстві Росії у Празі,

– заявив міністр.

Він зауважив, ця кількість має відповідати нинішньому стану ситуації в чеському посольстві в Москві.

За словами міністра, з рішенням згідні і президент і прем'єр-міністр.

Кулганек наголосив, що з огляду на чисельність відповідних посольств, видворення 18 російських дипломатів нічим не грозить нормальному функціонуванню російського диппредставництва в Празі. Натомість реакція російської сторони – вислати 20 чеських представників, зокрема й заступника посла – фактично паралізувала роботу посольства Чехії.

Як відреагували у Росії

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав "безперспективними" вимоги чеської сторони, пише ТАСС.

На питання, чи пристане Москва на вимоги Праги, він відповів так: "У посланні президент Володимир Путін говорив про безперспективність розмов з нами в стилістиці вимог".

Деталі дипломатичного скандалу