Чехія та Росія узгодили загальну кількість працівників диппредставництв, які мають залишитися у столицях. Дипломатів загалом буде по 7.

Російська сторона вирішила обмежити кількість російських працівників посольства та "Чеського дому" в Москві відповідно до кількості чеських працівників у посольстві Росії в Празі.

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Позиція МЗС Чехії

У чеському МЗС стверджують, що ці працівники в Москві виконували службову діяльність і не брали участі у безпосередньому виконанні дипломатичних та консульських функцій. Однак це створює труднощі, тому міністерство змушене включити факт скорочення до майбутніх переговорів про чисельність персоналу в обох посольствах.

Крім того, ЗМІ писали, що в посольстві Чехії та "Чеському домі" працюють близько 110 росіян, а в російському посольстві в Празі – близько 20 чехів.

Скільки дипломатів залишаються

У посольствах Москви та Праги залишиться:

по 7 дипломатів,

25 технічних працівників,

19 адміністративно-технічних працівників.

Що цьому передувало