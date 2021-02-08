Днями в Чехії та Словаччині випав кольоровий сніг. Метеорологи пов'язують це з тим, що рожевий пил із Сахари досяг теренів країн у повітряному потоці.

Незвичне природне явище привело до того, що сніг майже по всій території Чехії й Словаччини забарвився в рожевий і помаранчевий кольори.

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Чому у цих країнах випав кольоровий сніг

Метеорологиня Дагмар Гонсова зазначила, що над Сахарою внаслідок вітрів у повітря потрапила велика кількість часток пилу.

Він (пил – 24 канал) завдяки південному повітряному потоку досяг старого континенту. Частки пилу в повітрі обмили опади, і на снігу їх добре видно,

– пояснила Гонсова.

Особливо красивими з кольоровим сніговим покриттям виглядають лижні траси та зимові санаторії в горах.

Зверніть увагу! Таким снігом днями засипало й інші країни Європи: Францію, Швейцарію, іспанські Піренеї, австрійський Тироль.

У Чехії та Словаччині випав кольоровий сніг / Фото Plzensky Denik



Особливо цікаво виглядають лижні траси / Фото Plzensky Denik