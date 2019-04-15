Чей Крым и что делать с Путиным: лидер крымских татар обратился к Зеленскому

За время предвыборной кампании кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский так и не дал ответа на ряд острых для украинцев вопросов по поводу оккупации полуострова и России.

Лидер крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев озучив свои пять вопросов к кандидату и попросил дать на них лаконичные ответы. Соответствующее обращение опубликовано на его странице в Facebook.

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Сам Владимир Зеленский и действительно не дает развернутых комментариев по вопросу Крыма, однако в штабе озвучивают его позицию – возвращение оккупированных территорий Донбасса и Крыма должно происходить исключительно на условиях Украины.

Что спрашивает Джемильев у Зеленского?

Именно дальнейшей политики в отношении страны-оккупанта и возможных переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным касаются вопроса Мустафы Джемилева.

Крым – Россия?

Прежде всего, крымскотатарского лидера интересует отношение Зеленского к оккупации Россией украинского полуострова.

"Считаете ли вы, как утверждает российская сторона, что Крым стал частью Российской Федерации в результате свободного, демократического волеизъявления жителей Крыма? Или вы все-таки считаете его оккупированной территорией, которую безоговорочно следует вернуть в состав Украины?"– обращается он к кандидату.

О каких уступках стране-агрессору идет речь?

Джемилев напомнил позицию Зеленского о налаживании "добрососедских отношений" с Россией для установления мира.

Поскольку не мы нападали на Российскую Федерацию, не мы оккупировали часть ее территории, не мы навязывали России, каким путем ей идти, то хотел бы знать, какие уступки вы имеете в виду для того, чтобы установить так называемый мир с Российской Федерацией?

– спрашивает он.

Лидер крымских татар интересуется, содержат ли эти уступки признание законности аннексии Крыма и признания так называемых "республик" пророссийских боевиков на Донбассе "пусть даже в составе Украины".

Встреча с Путиным

Политик спрашивает у шоумена, согласится ли тот на встречу с Путиным, если он предложит поговорить на территории аннексированного Крыма.

Прекращение блокады оккупированного Крыма и его статус

Джемильев отметил, что некоторые кандидаты на пост президента во время первого тура предвыборной кампании говорили, что для установления хороших отношений с Россией они снимут блокаду с Крыма.

Если вы станете президентом, тоже пойдете на такие шаги? Какова ваша позиция по изменению статуса Автономной Республики Крым на Крымскую автономию - то есть переформатирование в территориально-национальную автономию, которая была ликвидирована советским режимом после геноцида крымскотатарского народа?

– спрашивает политик у Зеленского.

Отметим, спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что шоумен "не встанет на колени" (как он сам ранее заявлял – 24 канал), оказавшись перед президентом России Владимиром Путиным. По мнению кандидадата, вопрос прекращения агрессии Кремля против Украины надо решать дипломатическим путем.

Когда второй тур выборов президента Украины?

Окончательное голосование за нового президента состоится 21 апреля, в воскресенье. Проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Во втором туре украинцы будут выбирать президента между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Имя нового президента Украины ЦИК должна огласить до 1 мая. Инаугурация нового главы государства состоится в июне. Не забудьте взять с собой на участок для голосования украинский паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки).