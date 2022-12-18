Чекають наступу ЗСУ та перекидають сили, – Хлань про рух окупантів на лівому березі Херсонщини

Окупанти відводять частину своїх військ із Каховки та Нової Каховки. Однак наразі це не означає, що росіяни мають намір повністю залишити ці міста.

Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Він нагадав, що за інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни перекидають свої підрозділи у район селища Нижні Сірогози.

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Як розповів Хлань, цей населений пункт розташований біля траси Херсон – Мелітополь, на кордоні з Запорізькою областю. Там росіяни побудували свої фортифікаційні споруди.

Зараз окупанти намагаються підкріпити свої війська на Запорізькому напрямку, тому що чекають можливого наступу ЗСУ саме з Запоріжжя. Через це росіяни перекидають свої основні сили, підкріплюючи блокпости, які розташовані на трасах від Мелітополя і до Запоріжжя,

– пояснив військовослужбовець ЗСУ.

Сергій Хлань розповів про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

Окупанти ховаються у приватному секторі

При цьому, за словами депутата Херсонської облради, у Каховці та Новій Каховці ще досі залишається певна кількість російських загарбників. Місцеві жителі розповідають, що здебільшого окупанти розселилися у приватному секторі – у домівках людей, які змушені були виїхати.

Росіяни облаштували свої штаби у бомбосховищах, зокрема у дитячих садочках. Однак окупанти приходять туди виключно для того, аби отримувати завдання. А в основному російські загарбники перебувають у приватному секторі,

– розповів Хлань.

Він додав, що окупанти намагаються не збиратися в одному місці, аби не стати мішенню для ЗСУ. Окрім того, на лівому березі Херсонщини перебуває певна кількість росіян, які виконують функції спостерігачів.

"На лівому березі Херсонщини є спостережні пункти, звідки російські військові спостерігають за рухом через Дніпро та за тим, що відбувається на правому березі ріки", – зазначив військовослужбовець ЗСУ.