Челендж в мережі: чи змінилися Тимошенко за 10 років ?

Останніми днями у Фейсбуці шириться челендж, або якщо простими словами казати, то шириться пошесть – користувачі соцмереж викладають свої фото десятирічної давнини й порівнюють їх з нинішніми своїми світлинами.

Нащо таке робиться достеменно невідомо – чи то похвалитися, як за ці роки подорослішали, чи щоб допомогти сучасним комп'ютерним системам розпізнавання обличчя, стати ще досконалішими. До речі, не оминула ця пошесть і мене, я також зробив подібний колаж зі своїх фото 10-річної давнини і цьогорічної. Та що там казати, напевно, легше порахувати моїх друзів, хто таке не зробив і не піддався цьому челенджу – одиниці.

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Користувачів соцмереж вже не спинити, люди почали жартувати про набрану вагу й інші фізіологічні зміни. Долучилися й компанії – McDonald's помістив дві однакові фотки свого бургера, натякаючи, що він залишається незмінним. Але найбільше потішила компанія "Нафтогаз України", яка розмітила свій челенж змін за 10 років – це коли у 2009 році Росія диктувала нам свою волю, погрожуючи перекрити постачання газу, а у 2019 році Україна вже відсужує у РФ мільярдні компенсації за той газ.

Не втрималися пожартувати і над Юлією Тимошенко і її змінами за 10 років, коли у 2009-му вона приязно посміхаючись тисла ручку Путіну, підписувала кабальні газові контракти. Нині ж у 2019 році розказує нам, як боронити країну від агресора і обіцяє вдвічі здешевити газ, якщо їм дадуть гетьманську булаву.

Роздивлявся на фейсбуці ті фото моїх друзів та знайомих десятирічної давнини, порівнював їх з тим, як вони виглядають нині, і чесно кажучи, я не бачу різниці. Ні, не так: не бачу, що люди змінилися, вони всі такі, якими були 10 років тому – я зараз вже як про зовнішність, так і про їхні риси характеру, поведінку та вчинки.

Відтак, якщо мої друзі не змінилися, чи можу я бути впевненим, що за ці 10 років якось змінилася Юлія Тимошенко? Прем'єр-міністра України 2009 року, завдяки якій ми роками мали купувати російський газ за подвоєною ціною, тим самим вимиваючи з бюджету країни мільярди гривень, що могли б витратити на дороги, наприклад.

І йдеться зараз про майбутнього кандидата в президенти, яка має реальний шанс перемогти на виборах і очолити країну. Так от, якщо очолить – то це буде нова Юлія Тимошенко, от із тими всіма блокчейнами, 3D-принтерами і всією іншою сучасною маячнею, яку вона проговорювала під час своїх виступів. Чи буде все ж таки "стара" Юлія Тимошенко?

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