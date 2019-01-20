10:08
20 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Артем Овдиенко

      Челендж в мережі: чи змінилися Тимошенко за 10 років ?

      1630
      Привітна Тимошенко з Путіним – 10 років тому
      Привітна Тимошенко з Путіним – 10 років тому

      Останніми днями у Фейсбуці шириться челендж, або якщо простими словами казати, то шириться пошесть – користувачі соцмереж викладають свої фото десятирічної давнини й порівнюють їх з нинішніми своїми світлинами.

      Нащо таке робиться достеменно невідомо – чи то похвалитися, як за ці роки подорослішали, чи щоб допомогти сучасним комп'ютерним системам розпізнавання обличчя, стати ще досконалішими. До речі, не оминула ця пошесть і мене, я також зробив подібний колаж зі своїх фото 10-річної давнини і цьогорічної. Та що там казати, напевно, легше порахувати моїх друзів, хто таке не зробив і не піддався цьому челенджу – одиниці.

      Читайте також: Чому деякі кандидати на пост президента відтягують подачу документів до ЦВК?

      Користувачів соцмереж вже не спинити, люди почали жартувати про набрану вагу й інші фізіологічні зміни. Долучилися й компанії – McDonald's помістив дві однакові фотки свого бургера, натякаючи, що він залишається незмінним. Але найбільше потішила компанія "Нафтогаз України", яка розмітила свій челенж змін за 10 років – це коли у 2009 році Росія диктувала нам свою волю, погрожуючи перекрити постачання газу, а у 2019 році Україна вже відсужує у РФ мільярдні компенсації за той газ.

      Не втрималися пожартувати і над Юлією Тимошенко і її змінами за 10 років, коли у 2009-му вона приязно посміхаючись тисла ручку Путіну, підписувала кабальні газові контракти. Нині ж у 2019 році розказує нам, як боронити країну від агресора і обіцяє вдвічі здешевити газ, якщо їм дадуть гетьманську булаву.

      Роздивлявся на фейсбуці ті фото моїх друзів та знайомих десятирічної давнини, порівнював їх з тим, як вони виглядають нині, і чесно кажучи, я не бачу різниці. Ні, не так: не бачу, що люди змінилися, вони всі такі, якими були 10 років тому – я зараз вже як про зовнішність, так і про їхні риси характеру, поведінку та вчинки.

      Відтак, якщо мої друзі не змінилися, чи можу я бути впевненим, що за ці 10 років якось змінилася Юлія Тимошенко? Прем'єр-міністра України 2009 року, завдяки якій ми роками мали купувати російський газ за подвоєною ціною, тим самим вимиваючи з бюджету країни мільярди гривень, що могли б витратити на дороги, наприклад.

      І йдеться зараз про майбутнього кандидата в президенти, яка має реальний шанс перемогти на виборах і очолити країну. Так от, якщо очолить – то це буде нова Юлія Тимошенко, от із тими всіма блокчейнами, 3D-принтерами і всією іншою сучасною маячнею, яку вона проговорювала під час своїх виступів. Чи буде все ж таки "стара" Юлія Тимошенко?

      Читайте також: Провал Brexit: як британці нашкодили собі

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Нафтогаз Юлия Тимошенко Публикации
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Компенсация за некачественное электроснабжение: как она будет действовать
      сегодня , 10:00 Компенсация за некачественное электроснабжение: как она будет действовать
      Яніна Ткачук 425
      Челендж в мережі: чи змінилися Тимошенко за 10 років ?
      сегодня , 08:40 Челендж в мережі: чи змінилися Тимошенко за 10 років ?
      Артем Овдієнко 1630
      Історія українських фізиків "із гаражів", які з нуля створили хаб
      19 января , 22:02 Історія українських фізиків "із гаражів", які з нуля створили хаб
      Ukrainer 1982
      Как мораторий на рынок земли в Украине играет на руку Кремля
      19 января , 21:00 Как мораторий на рынок земли в Украине играет на руку Кремля
      Сергій Фурса 311
      Инвестиции для кандидатов в президенты: кто стоит за новыми политическими лицами
      19 января , 20:00 Инвестиции для кандидатов в президенты: кто стоит за новыми политическими лицами
      Павло Казарін 323
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук