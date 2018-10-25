Человеческие слабости: представлен первый сингл из нового альбома группы "Вагоновожатые"
Группа "Вагоновожатые" презентовала новую песню "Человеческие слабости". Это первый сингл из второго студийного альбома музыкантов "Референс", который выйдет уже в ноябре.
Трек, который уже знаком поклонникам группы в своем концертном исполнении, изначально был предназначен для фильма "Ордер на арест", но так и не вошел в него.
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Услышать "Человеческие слабости" вживую можно будет на сольном концерте группы "Вагоновожатые" на презентации альбома "Референс" в клубе Atlas 16 декабря.
Слушайте "Человеческие слабости" группы "Вагоновожатые":
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Кто такие "Вагоновожатые"? Украинский группа, созданная в 2013 году бывшим фронтменом днепровского коллектива "И Друг Мой Грузовик" Антоном Слепаковым и гитаристом Валентином Панютой, ранее известным харьковской группой "Lюk".