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      Человеческие слабости: представлен первый сингл из нового альбома группы "Вагоновожатые"

      23 Читати новину українською
      "Вагоновожатые"
      "Вагоновожатые" / Пресс-служба

      Группа "Вагоновожатые" презентовала новую песню "Человеческие слабости". Это первый сингл из второго студийного альбома музыкантов "Референс", который выйдет уже в ноябре.

      Трек, который уже знаком поклонникам группы в своем концертном исполнении, изначально был предназначен для фильма "Ордер на арест", но так и не вошел в него.

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      Услышать "Человеческие слабости" вживую можно будет на сольном концерте группы "Вагоновожатые" на презентации альбома "Референс" в клубе Atlas 16 декабря.

      Слушайте "Человеческие слабости" группы "Вагоновожатые":

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      Билеты на концерт можно купить по ссылке

       

      Кто такие "Вагоновожатые"? Украинский группа, созданная в 2013 году бывшим фронтменом днепровского коллектива "И Друг Мой Грузовик" Антоном Слепаковым и гитаристом Валентином Панютой, ранее известным харьковской группой "Lюk".

      Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
      Источник: 24 Канал
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