Человеческое неравнодушие: прохожие в Нью-Йорке подняли внедорожник, чтобы спасти женщину: видео

История, заставляющая поверить в человеческое неравнодушие, произошла на улицах американского Нью-Йорка. Там случайные прохожие сплотились, чтобы помочь женщине, попавшей под колеса автомобиля.

Ролик, который доказывает, что человеческое неравнодушие существует, становится вирусным в сети. Его в твиттере опубликовала американская телекомпания ABC News.

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Так, на видео видно: в результате аварии под массивным внедорожником марки Mercedes-Benz зажало человека. Это увидели прохожие, которые бросились на помощь.

Два десятка пешеходов и велосипедистов молниеносно бросились к внедорожнику и подняли его.

Через несколько минут женщину достали из-под автомобиля. О том, как она себя чувствует – неизвестно, впрочем, после того, как ее вытащили, потерпевшая была в сознании и даже просматривала что-то в телефоне.

Так выглядит человеческое неравнодушие: видео из центра Нью-Йорка

TO THE RESCUE: Bystander video shows group of good Samaritans rush to help woman trapped under SUV on Manhattan’s Lower East Side. https://t.co/v3rFbYmSKz pic.twitter.com/ivILdqYLOK — ABC News (@ABC) January 28, 2020