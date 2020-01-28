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      Человеческое неравнодушие: прохожие в Нью-Йорке подняли внедорожник, чтобы спасти женщину: видео

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      Прохожие подняли внедорожник, чтобы спасти человека / Скриншот с видео

      История, заставляющая поверить в человеческое неравнодушие, произошла на улицах американского Нью-Йорка. Там случайные прохожие сплотились, чтобы помочь женщине, попавшей под колеса автомобиля.

      Ролик, который доказывает, что человеческое неравнодушие существует, становится вирусным в сети. Его в твиттере опубликовала американская телекомпания ABC News.

      Еще о человеческом неравнодушии: Появились милые фото австралийских военных, кормящих спасенных коал

      Так, на видео видно: в результате аварии под массивным внедорожником марки Mercedes-Benz зажало человека. Это увидели прохожие, которые бросились на помощь.

      Два десятка пешеходов и велосипедистов молниеносно бросились к внедорожнику и подняли его.

      Через несколько минут женщину достали из-под автомобиля. О том, как она себя чувствует – неизвестно, впрочем, после того, как ее вытащили, потерпевшая была в сознании и даже просматривала что-то в телефоне.

      Так выглядит человеческое неравнодушие: видео из центра Нью-Йорка

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Аварии и ДТП Нью-Йорк Новости США
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