Человеческое неравнодушие: прохожие в Нью-Йорке подняли внедорожник, чтобы спасти женщину: видео
История, заставляющая поверить в человеческое неравнодушие, произошла на улицах американского Нью-Йорка. Там случайные прохожие сплотились, чтобы помочь женщине, попавшей под колеса автомобиля.
Ролик, который доказывает, что человеческое неравнодушие существует, становится вирусным в сети. Его в твиттере опубликовала американская телекомпания ABC News.
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Так, на видео видно: в результате аварии под массивным внедорожником марки Mercedes-Benz зажало человека. Это увидели прохожие, которые бросились на помощь.
Два десятка пешеходов и велосипедистов молниеносно бросились к внедорожнику и подняли его.
Через несколько минут женщину достали из-под автомобиля. О том, как она себя чувствует – неизвестно, впрочем, после того, как ее вытащили, потерпевшая была в сознании и даже просматривала что-то в телефоне.
Так выглядит человеческое неравнодушие: видео из центра Нью-Йорка