Человечество может полностью отказаться от алкоголя в будущем: ученые назвали причину

Группа ученых Пенсильванского университета в США, заявили, что генная мутация может привести к тому, что человечество откажется от алкоголя.

Об этом сообщает издание The Independent.

Согласно последним исследованиям в рамках прооекта "1000 генов", у людей обнаружили ген, который вызывает неблагоприятную реакцию на любой алкоголь. В эксперименте приняли участие 2,5 тысячи человек из 20 групп разных континентов. Поэтому ученые установили, что этот ген появился в различных популяциях, независимо от прямого генетического наследования.

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Генетические изменения были обнаружены не только в одной популяции. Они наблюдались у людей, проживающих на разных континентах. Поэтому эти изменения не связаны с генетической наследственностью,

– заявили ученые.

По словам американских ученых, они обнаружили в организме людей ферменты алкогольдегидрогеназы, которые отвечают за расщепление соединений спиртов. Генетическая вариация увеличила активность этих ферментов, что в дальнейшем приведет к неприятию любого алькоголя независимо от количества.

Как известно, исследование провели на основе теории, что злоупотребление алкоголем приводит к нарушению когнитивных функций мозга – деменции.