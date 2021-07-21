Видео распространили 21 июля. На нем видно, что злоумышленник долго перелезает через ограждения. Правда, сигнализация или другие технические средства охраны не сработали.

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Вероятно, охрана растерялась

На кадрах видно, что на побег мужчины почти не среагировали часовые и служебная собака. Охранники не подали ни одного сигнала или выстрела в подходящий момент. Кроме того, на место инцидента не прибыла группа, чтобы задержать мужчину.

Заметим, что все же один выстрел был. Но девушка-охранница сделала это наугад. Возможно, охранники растерялись.



Стражи не среагировали на побег / Скриншот из видео

Почему не сработала сигнализация

Злоумышленник убегал на той территории, где все средства охраны устарели. По словам собеседника ресурса "Обозреватель", когда пришло новое руководство Минюста и Департамента по смене техсредств, то они приостановили программу по замене сигнализации в исправительных учреждениях.

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