Видео распространили 21 июля. На нем видно, что злоумышленник долго перелезает через ограждения. Правда, сигнализация или другие технические средства охраны не сработали.
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Вероятно, охрана растерялась
На кадрах видно, что на побег мужчины почти не среагировали часовые и служебная собака. Охранники не подали ни одного сигнала или выстрела в подходящий момент. Кроме того, на место инцидента не прибыла группа, чтобы задержать мужчину.
Заметим, что все же один выстрел был. Но девушка-охранница сделала это наугад. Возможно, охранники растерялись.
Стражи не среагировали на побег / Скриншот из видео
Почему не сработала сигнализация
Злоумышленник убегал на той территории, где все средства охраны устарели. По словам собеседника ресурса "Обозреватель", когда пришло новое руководство Минюста и Департамента по смене техсредств, то они приостановили программу по замене сигнализации в исправительных учреждениях.
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Что известно об єтом происшествии
- 20 июля из СИЗО Одессы сбежал осужденный за кражу Сергей Кутафин.
- Местные телеграм-каналы сообщают, что он сбежал во время прогулки.
- Мужчине грозило до 5 лет лишения свободы.
- В тот же день злоумышленника нашли и задержали.
- Теперь ему грозит еще одна статья за побег – от 3 до 5 лет тюрьмы.