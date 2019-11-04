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      Человек 10 лет хранил еду из McDonald's, и она почти не изменилась: фото

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      Еда из McDonald's
      Еда из McDonald's / AFP

      В Исландии в музее показали раритетный фаст-фуд – бургер и картошку фри, которую купили 10 лет назад.

      Его купил местный житель Хьортур Смарасон, когда услышал что McDonald's закрывает все свои рестораны, передает BBC.

      "Я слышал, что еда из McDonald's никогда не разлагается, поэтому просто хотел проверить, правда ли это", – рассказал он.

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      Время кардинально не изменило внешний вид продукции. Сеть ресторанов быстрого питания не работает в Исландии с 2009 года.

      Хьортур Смарасон хранил еду у себя дома три года, после чего решил ее отдать. Сейчас гамбургер и картошки фри хранятся в хостеле Snotra House, что на юге Исландии. Еду охотно демонстрируют туристам и интернет-пользователям, а с места хранения фаст-фуда ведут онлайн-трансляцию.


      Еда хранится в местном хостеле

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      Теги: Продукты Исландия
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