Человек-амфибия: история украинского рекордсмена, который задержал дыхание на 9 минут

В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – Украина может похвастаться рекордсменом мира по фридайвингу. Александр Бубенчиков на одном дыхании смог проплыть 289 метров, а это почти три футбольных поля. Чемпион планеты и многократный призер имеет более 30 рекордов. Среди них – рекорд Украины – задержка дыхания в статике аж на 9 минут и 3 секунды. В мире на такое способны лишь единицы!

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Фридайвингом называют погружение под воду лишь на задержании дыхания без скафандров, кислородных баллонов или другого снаряжения. Фридайверы называют это "спортом наоборот", ведь здесь важны спокойствие и расслабленность. Как и другие спортсмены, фридайверы тоже соревнуются. А большинство из них даже имеют зависимость от погружений, называя это наркотиком.

Непосредственных дуэлей между фридайверами нет, однако погоня за рекордами не прекращается никогда. Фридайвери соревнуются за самое глубокое погружение на одном дыхании и самое длинное расстояние, которое можно проплыть на одном дыхании. Последний вид соревнований проводят не в открытых водоемах, а в обычных бассейнах.