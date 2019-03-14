Человек глобального масштаба: почему спикеру НАТО завидовали все чиновники и звезды шоу-бизнеса

Джейми Шей – полиглот и отличный спикер, который работал с десятью из четырнадцати генеральными секретарями Альянса. Был голосом организации во время операции в Косово и терактов 11 сентября 2001 года в США. Неожиданно он стал персоной глобального масштаба. Узнаваемость и популярность представителя Альянса затмевала многих чиновников.

Падение СССР и исчезновение организации Варшавского договора изменило мир. Изменения не обошли стороной и главного оппонента коммунистической империи – Североатлантический Альянс. Однако он не превратился в рудимент холодной войны, а расширился и укрепился, и через месяц будет праздновать семьдесятый День рождения. Программа "Фактор безопасности" продолжает рассказывать о людях, которые творили новую историю НАТО.

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Пришел в штаб-квартиру НАТО обычным протоколистом, а завершил карьеру в должности заместителя помощника Генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности. Джейми Шей – интеллектуал с отличным чувством юмора.



Джейми Шей в молодости



Джейми сейчас

Примерно сорок лет назад карьера Джейми в НАТО началась с самого низа. Первой его должностью была – секретарь протокола. Далее были должности куратора молодежных программ, спичрайтера, спикера, директора офиса информации НАТО, а затем директора управления по планированию деятельности. В конце концов Джеми Шей занял должность заместителя помощника генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности.

Карьерная лестница Джейми Шея:

секретарь протокола;

куратор молодежных программ;

спичрайтер;

представитель;

директор офиса информации НАТО,

директор управления по планированию деятельности;

заместитель помощника генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности.

Джейми принес в НАТО множество своих талантов. У него есть степень доктора, он читает лекции и является плодотворным писателем. Владеет несколькими языками, а главное – харизмой и умением убеждать.

Не найдётся лучшей человека чем Джейми Шей который вот так вышел на улицу к людям и простым языком объяснил, почему для них это имеет значение, и что их безопасность целиком связана с НАТО,

– сказал о Джейми Генеральный секретарь НАТО Лорд Робертсон (1999 – 2004 годы).

Ранние годы

Шей стал неотъемлемой частью НАТО. Но так было не всегда. Джейми пришел в НАТО вести записи протоколов. Тогда мир был другим, как и НАТО. Да и сама работа оказалась не такой, как ожидалось.

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"Я был помощником секретаря комитета и вел протокол. И я всегда жаловался жене, что совсем не такой представлял свою карьеру", – рассказал Джейми Шей.

Впоследствии Джейми начал курировать молодежную программу. Это были сложные времена, ведь большая часть молодежи в мире поддерживала антиядерный движение. Но коммуникационная проблема Альянса была шире, чем неприятие молодежью. Альянсу надо было работать над собственным имиджем. И тогда Джейми впервые попросили применить свои коммуникационные способности. Глобальные изменения происходили прямо на его глазах.

Развал СССР

Советский Союз развалился, а с ним и Варшавский договор. Многие горячие головы задавались вопросом: нужен ли Альянс, когда исчез его главный враг? Генеральный секретарь Вернер хотел, чтобы его представитель был мощным коммуникатором, чтобы отвечать именно на сложные вопросы. Выбрав Джейми, Вернер нарушил многолетнюю традицию.

Генеральные секретари, как правило, на должность спикера выбирают кого-то из своей страны. Для многих стало шоком когда Генеральный секретарь – немец – заявил, что его спикером будет британец, и это будет именно этот конкретный человек. Позже Вернер признался, что это было его лучшее кадровое решение в жизни,

– подчеркнул начальник отдела энергообеспечения Михаэль Руельхе.

Джейми и Вернер работали очень тесно. Когда Генсек серьезно болел, они вдвоем проталкивали две определяющие инициативы: навести порядок на Балканах, а также приблизить к Альянсу Россию. В конце концов, Вернер проиграл свою борьбу с раком.



Вернер и Шей постоянно работали вместе

События, которые разворачивались в Штаб-квартире НАТО в итоге привели к завершению Боснийского конфликта. Но это был затяжной и депрессивный процесс. Одним из немногих позитивов которого было то, что Россия тесно сотрудничала с НАТО для обеспечения мира в регионе.

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"НАТО и Соединенные Штаты пытались добиться невозможного: наладить партнерство с Россией и увеличить количество членов, чтобы со временем все жили мирно", – заверил заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу (теперь старший научный сотрудник, центр "Атлантический совет").

Косово

В 1997 году Россия и НАТО подписали Основополагающий акт, пришло время радоваться новому взаимопониманию. Но прошло не так много времени, как в Западные Балканы вернулось насилие. И это изменило многие жизни. И жизнь Джейми в том числе.



В Западные Балканы вернулось насилия

"Журналисты со всего мира штурмовали штаб-квартиру НАТО. Одна из проблем заключалась в том, что большинство не были военными экспертами, и ничего не знали о НАТО", – рассказала корреспондент CNN Патрисия Келли (теперь возглавляет собственную компанию по коммуникациям).

Никогда раньше не видел яркого примера, как отдельный человек тянет всю организацию, чем тогда, когда Джейми действовал во время кризиса в Косово,

– утверждает спичрайтер нескольких генеральных секретарей НАТО Михаэль Руельхе (теперь начальник отдела энергообеспечения).

Все надеялись, что кампания будет короткой. После 78 дней, условия НАТО были приняты и кампания закончилась. Даже с прибытием миротворцев наладить коммуникацию было сложно. А потом состоялся визит в Косово.

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Так неожиданно Джейми стал персоной глобального масштаба. Узнаваемость и популярность представителя Альянса затмевала многих чиновников.



Прибытие в Косово

Помню, как мы впервые приехали вместе в Косово. Конечно, там он – герой. Мы приземлились в аэропорту Приштины, толпа его встречал приветственными возгласами. И все спрашивали кто тот, другой, рядом с Джейми. Я отвечал: "Простите, но я всего лишь Генеральный секретарь",

– рассказал Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер (теперь профессор Лейденского университета).

Приземления в аэропорту Приштины

НАТО и Балканский кризис стали топ-темами того времени. А лицо и голос Джейми Шея находились в фокусе внимания общественности. Даже привыкшие во внимание селебрити имели все основания завидовать простому работнику НАТО.

Теракты 11 сентября

Опыт показал, что с распадом СССР существование НАТО оставалось востребованным. Ситуация на Балканах стала не единственным и не самым большим вызовом для Альянса.



Теракт 11 сентября

После терактов 11 сентября НАТО впервые применил пятую статью Вашингтонского договора, которая определяет нападение на члена НАТО, как нападение на весь Альянс. В Афганистан были направлены Международные силы содействия безопасности. Новый Генеральный секретарь немедленно начал руководство операцией. К Североатлантическому альянсу присоединялись новые союзники. Это были бывшие советские республики, или бывшие члены Варшавского договора. Отношения с Россией развивались не в том направлении.

Когда Путин решил назначить представителем при НАТО Дмитрия Рогозина, я уже знал, что дела могут пойти плохо. Он прибыл ко мне с визитом вежливости с огромным топором, невероятно красивым, но просто гигантским топором из Сибири. И сказал, никогда этого не забуду: "Господин Генеральный секретарь, я пришел, чтобы "закопать топор войны". Собственно, тот топор так и не был закопан,

– вспоминает Яап де Хооп Схеффер.

На фоне этих бесчисленных вызовов, Джейми был крайне ценным советчиком. Вскоре Джейми занял должность в Управлении новых вызовов безопасности, с которой уходит в отставку.

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Как сложилась жизнь Джейми Шея после работы в НАТО – смотрите в программе.