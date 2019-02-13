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      Человек из администрации президента хочет запретить фильм "Слуга народа 3", – журналист

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      Журналист Александр Дубинский утверждает, что Петр Порошенко пытается запретить сериал "Слуга народа", в котором Владимир Зеленский играет роль президента. Недавно он обнародовал переписку, где якобы человек из Администрации гаранта обсуждает с депутатом от "БПП" Александром Черненко план срыва выхода сериала.

      По мнению Комитета избирателей Украины показ видеофильма "Слуга Народа 3" во время избирательного процесса должен рассматриваться как предвыборная агитация в пользу Зеленского и должен быть оплачен из избирательного фонда кандидата.

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      Взамен и в ЦИК, и в Нацсовете заверили, что пока с такими инициативами к ним не обращались. Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил, что снять фильм с эфира никто не может. И даже если он будет признан агитацией, просто будет необходимо, чтобы он был должным образом промаркирован.

      Сам фигурант тайных переговоров Черненко признал, что разговоры о "Слуге народа" имели место, но заявил, что они вырваны из контекста.

      На этих аудиозаписях есть монтаж и компиляция нескольких разговоров, которые происходили в разное время с разными людьми. У меня позиция: трансляция этого сериала будет агитацией. Чтобы подкрепить эту позицию аргументами, консультируюсь с юристами, со специалистами в сфере медиа,
      – сообщил Черненко.

      Зато команда Зеленского совсем другого мнения. Политтехнолог кандидата в президенты отметил, что в фильме нет персонажа с фамилией Зеленский, но есть персонаж Голобородько, который не призывает и не агитирует голосовать за Зеленского. Кроме того, в картине никак не отмечается голосовать против кого-то из действующих кандидатов в президенты. Поэтому они не собираются снимать его с эфира, маркировать или оплачивать съемки из избирательного фонда.

      blog_ava
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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Выборы Президента 2019 ЦИК Владимир Зеленский Медиа Слуга народа
      Источник: 24 канал
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