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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Мужчина, который потерял в Кемерове всю семью, стал на защиту Путина: Он царь

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Игорь Востриков
Игорь Востриков / Фото з соцсетей

Игорь Востриков из Кемерово, который во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" потерял пятерых членов семьи резко изменил свое отношение к российской власти.

Сразу после пожара Востриков обвинил в трагедии "коррумпированное общество, которое поддерживается ВВП". И уже 29 марта он выступил со свежей, кардинально другой заявлением.

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На видео, опубликованном в сети, Востриков назвал Путина "не президентом, а царем" и заверил, что в трагедии не виноват ни он, ни губернатор области.

Кроме того, он обратился к россиянам с просьбой перестать устраивать массовые митинги.

Мы не будем решать проблемы через митинги, митинги нужны "майданщики". Проблема не в Путине и не в Амаре Гумировиче. Владимир Владимирович у нас не президент, а царь. Власть должна быть сильной. Структуры под ним его боятся, отчеты нечестные дают,
– убеждает Востриков.

Напомним, 25 марта вспыхнул пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня". По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате.

По официальным данным, в пожаре погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок. Следственный комитет России уже предъявил обвинение пяти задержанным по делу о пожаре. По состоянию на 29 марта количество пострадавших возросло до 79 человек.

Теги: Новости России Пожар в Кемерово
Источник: 24 Канал
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