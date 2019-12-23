Человек, который убил ветерана АТО на глазах у сына и жены, проведет 13 лет за решеткой

Суд признал виновным мужчину, который в 2017 году пьяный убил ветерана АТО Сергея Олейника на глазах у его жены и сына. Теперь злоумышленник проведет следующие 13 лет за решеткой.

Жестокое убийство произошло еще 22 июня 2017 года в Киеве возле станции "Золотые ворота", напоминает прокуратура города Киева.

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Во время внезапного конфликта обвиняемый, который был навеселе, нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в грудную клетку. Трагедия произошла на глазах сына и жены погибшего военного.

Убив военного, злоумышленник пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства, но "по горячим следам" был задержан правоохранителями.

Суд полностью удовлетворил требование прокурора, который просил 13 лет заключения за жестокое убийство. Подсудимый не признал своей вины и просил, чтобы его оправдали.

Что известно об убийстве Сергея Олейника?

Вечером, 22 июня 2019 года, сильно пьяный и очень агрессивный мужчина набросился с ножом на героя АТО Сергея Олейника на глазах у его сына Ярослава.



Собственно, с сына все и началось – пьяный мужчина начал приставать к парню и угрожать ему, когда появился его отец, заступился за сына. В ходе конфликта агрессивный мужчина с ножом набросился на Сергея Олейника и убил его.