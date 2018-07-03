Человек-муравей и Оса: новый трейлер и дата выхода в прокат
Уже 5 июля в украинском прокате появится супергеройский экшен киностудии Marvel "Человек-муравей и Оса".
Главные роли в ленте исполнили Пол Радд, Эванджелин Лилли и Майкл Дуглас, а режиссером выступил Пейтон Рид, снявший первый фильм "Человек-муравей".
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Скотт Лэнг (Пол Радд) уже в команде Мстителей, однако он не может переехать из Сан-Франциско из-за дочери. Тем временем его ждет новая опасная миссия, в которой ему поможет напарница – Оса (Эванджелин Лилли).
Смотрите второй трейлер "Человек-муравей и Оса"
Смотрите первый трейлер "Человек-муравей и Оса"
Источник: 24 Канал
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