Человек-муравей и Оса: новый трейлер и дата выхода в прокат

Уже 5 июля в украинском прокате появится супергеройский экшен киностудии Marvel "Человек-муравей и Оса".

Главные роли в ленте исполнили Пол Радд, Эванджелин Лилли и Майкл Дуглас, а режиссером выступил Пейтон Рид, снявший первый фильм "Человек-муравей".

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Скотт Лэнг (Пол Радд) уже в команде Мстителей, однако он не может переехать из Сан-Франциско из-за дочери. Тем временем его ждет новая опасная миссия, в которой ему поможет напарница – Оса (Эванджелин Лилли).

Смотрите второй трейлер "Человек-муравей и Оса"

Смотрите первый трейлер "Человек-муравей и Оса"