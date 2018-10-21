Человек никогда не бывает один: во Львове провели неординарный открытый перформанс

Во Львове провели открытый перформанс, где каждый желающий мог постичь силу своего рода. Так на площади Рынок люди становились в форме своеобразных "крыльев рода", привлекая таким образом внимание к важности исследования своего происхождения и сохранения украинских традиций, к важности осознания того, что человек никогда не бывает один.

"Чтобы родился именно Ты, десять тысяч человек соединили свои судьбы. И это – только за последние 300 лет!" – именно под таким лозунгом львовяне устроили перформанс.

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"Крылья", в которые собирались люди, – символические. Воплощают образ семи поколений украинцев. Человек в центре – не случайно. Именно так организаторы флешмоба предлагают постичь масштаб собственной крови.

Так выглядели "крылья" с высоты птичьего полета

Идея заключается в том, чтобы донести эту глубокую мысль, что человек никогда не бывает один. Никогда не бывает пустым, никогда не бывает "ничьим". И каждый человек имеет большую силу рода,

– рассказала автор идеи Ольга Бартиш.

Полгода назад Ольга удочерила Уму. Поэтому этот перформанс посвятили и детям-сиротам, чтобы они, несмотря на жизненные трудности, знали о поддержке небезразличных людей. Каждому желающему предлагали стать в центр "крыльев", взяться за руки с метафорическими родителями и увидеть, сколько людей стоят за тобой.

И на основе этих перформансов снять документальный фильм небольшой, который затем повезем в интернаты Украины и будем рассказывать детям про вот эту силу их внутреннюю,

– отметила Ольга Бартиш.

Это лишь первый перформанс из ряда таких мероприятий. Еще акции проведут в других городах Украины и Европы. В следующий раз "крылья рода" образуют в Киеве и Виннице.

Какой была реакция участников на перформанс – смотрите в сюжете.