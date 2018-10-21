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      Человек никогда не бывает один: во Львове провели неординарный открытый перформанс

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      Во Львове провели открытый перформанс, где каждый желающий мог постичь силу своего рода. Так на площади Рынок люди становились в форме своеобразных "крыльев рода", привлекая таким образом внимание к важности исследования своего происхождения и сохранения украинских традиций, к важности осознания того, что человек никогда не бывает один.

      "Чтобы родился именно Ты, десять тысяч человек соединили свои судьбы. И это – только за последние 300 лет!" – именно под таким лозунгом львовяне устроили перформанс.

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      "Крылья", в которые собирались люди, – символические. Воплощают образ семи поколений украинцев. Человек в центре – не случайно. Именно так организаторы флешмоба предлагают постичь масштаб собственной крови.

      крила роду львів

      Так выглядели "крылья" с высоты птичьего полета

      Идея заключается в том, чтобы донести эту глубокую мысль, что человек никогда не бывает один. Никогда не бывает пустым, никогда не бывает "ничьим". И каждый человек имеет большую силу рода,
      – рассказала автор идеи Ольга Бартиш.

      Полгода назад Ольга удочерила Уму. Поэтому этот перформанс посвятили и детям-сиротам, чтобы они, несмотря на жизненные трудности, знали о поддержке небезразличных людей. Каждому желающему предлагали стать в центр "крыльев", взяться за руки с метафорическими родителями и увидеть, сколько людей стоят за тобой.

      И на основе этих перформансов снять документальный фильм небольшой, который затем повезем в интернаты Украины и будем рассказывать детям про вот эту силу их внутреннюю,
      – отметила Ольга Бартиш.

      Это лишь первый перформанс из ряда таких мероприятий. Еще акции проведут в других городах Украины и Европы. В следующий раз "крылья рода" образуют в Киеве и Виннице.

      Какой была реакция участников на перформанс – смотрите в сюжете.

      Теги: Новости Украины Новости культуры Дети и несовершеннолетние Новости Львова
      Источник: 24 канал
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      Новости за 21 октября
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