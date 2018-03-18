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Человек-ракета, медведь и полу-Femen: фотоподборка курьезов на выборах в России

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Курьезы на выборах в России
Курьезы на выборах в России / 24 Канал

В воскресенье, 18 марта, в России выбирают президента. Кроме зафиксированных нарушений на избирательных участках не обошлось и без курьезных моментов.

Так, в Бурятии отдать свой голос пришел медведь. Правда, не настоящий. Мужчине в костюме зверя позволили взять ручку и поставить галочку в бюллетене. Никаких правонарушений при этом не зафиксировали.

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Смотрите видео, как "медведь" пришел голосовать в России

Интересный момент случился и в Адыгее. Одним из первых в районе свой голос отдал человек, который приехал на избирательный участок прямо на коне.

В Адыгее мужчина голосовать приехал на коне.

Побывал на голосовании и человек-ракета.

И полуобнаженные мужчины, похожие своим внешним видом на ответвление движения Femen.

Свой голос также отдал супермен.

В Пскове на избирательный участок пришел человек в костюме стрелка.

Стрелец на президентских выборах в России 2018

В Санкт-Петербурге на избирательный участок появилась группа рыцарей в доспехах.

"Рыцари" на выборах 2018

Голосовал и римлянин. А возможно и просто приглашал сделать памятное фото с дня выборов.

Выборы 2018 в России

А в Омске устроили целый концерт в честь выборов.

Ход выборов в Омске​

Ход выборов в Омске

А еще голосование может выглядеть и так.

Также избиратели делятся в соцсетях собственным креативным заполнением бюллетеней.

Теги: Курьезные новости Выборы в России 2018 Новости России
Источник: 24 Канал
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