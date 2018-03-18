Человек-ракета, медведь и полу-Femen: фотоподборка курьезов на выборах в России
В воскресенье, 18 марта, в России выбирают президента. Кроме зафиксированных нарушений на избирательных участках не обошлось и без курьезных моментов.
Так, в Бурятии отдать свой голос пришел медведь. Правда, не настоящий. Мужчине в костюме зверя позволили взять ручку и поставить галочку в бюллетене. Никаких правонарушений при этом не зафиксировали.
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Смотрите видео, как "медведь" пришел голосовать в России
Интересный момент случился и в Адыгее. Одним из первых в районе свой голос отдал человек, который приехал на избирательный участок прямо на коне.
В Адыгее мужчина голосовать приехал на коне.
Побывал на голосовании и человек-ракета.
И полуобнаженные мужчины, похожие своим внешним видом на ответвление движения Femen.
Свой голос также отдал супермен.
В Пскове на избирательный участок пришел человек в костюме стрелка.
Стрелец на президентских выборах в России 2018
В Санкт-Петербурге на избирательный участок появилась группа рыцарей в доспехах.
"Рыцари" на выборах 2018
Голосовал и римлянин. А возможно и просто приглашал сделать памятное фото с дня выборов.
Выборы 2018 в России
А в Омске устроили целый концерт в честь выборов.
Ход выборов в Омске
Ход выборов в Омске
А еще голосование может выглядеть и так.
Также избиратели делятся в соцсетях собственным креативным заполнением бюллетеней.