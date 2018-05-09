Человек с оружием, которого правоохранительные органы задержали в Киеве, шел на спектакль

Мужчина с оружием на плече, которого 9 мая во время массовых мероприятий задержали в Киеве, шел на театрализованное действо. Его винтовка, к слову, – бутафорская.

Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает Укринформ.

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Один человек утром пытался пройти через территорию с винтовкой Мосина. Эксперты предварительно ее уже осмотрели. Она непригодна к выстрелу, не является огнестрельным оружием, но еще будет проведена экспертиза и будет принято решение,

– отметил Корищенко.

Кроме этого, в правоохранительных органах добавили, что человек шел на какое-то театрализованное представление, которое должно было состояться в совершенно другом районе Киева, но полиция решила его задержать и изъять оружие для проверки.

Напомним, в Украине 9 мая задержали и составили протоколы на 10 человек за использование и изготовление запрещенной символики, еще 14 человек ожидают решения относительно составления админпротоколов.

