Человек в полицейской форме застрелил водителя Mercedes в Киеве: фото и видео
Неизвестный в полицейской форме убил водителя Mercedes выстрелом в голову. Пострадавший скончался на месте. Стрелка сейчас разыскивают правоохранители.
Инцидент произошел 5 марта в Днепровском районе Киева на улице Флоренции. Стрелявший был одет в форму полицейского с тремя звездами на груди, пишет "Информатор".
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По словам очевидцев, мужчина был невысоко роста и с короткими темными волосами.
Неизвестный был одет в полицейскую форму
На место происшествия прибыли 7 нарядов полиции, следственно-оперативная группа и "скорые". Стрелка разыскивают.
По предварительной информации, погибший – 59-летний местный житель
Кем был убитый – устанавливают
Источник: 24 Канал
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