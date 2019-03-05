13:30
5 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин захотел утереть нос Илону Маску. одиночество Киркорова
      Вєсті Кремля
      21:09, 4 марта
      Вести.UA: Рука Кремля руководит Порошенко. Заоблачные мечты Вилкула
      Вєсті.UA
      19:47, 4 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Человек в полицейской форме застрелил водителя Mercedes в Киеве: фото и видео

      224 Читати новину українською
      Человек в полицейской форме застрелил водителя Mercedes в Киеве: фото и видео
      / Информатор

      Неизвестный в полицейской форме убил водителя Mercedes выстрелом в голову. Пострадавший скончался на месте. Стрелка сейчас разыскивают правоохранители.

      Инцидент произошел 5 марта в Днепровском районе Киева на улице Флоренции. Стрелявший был одет в форму полицейского с тремя звездами на груди, пишет "Информатор".

      Читайте также: Резонансное убийство Оксаны Макар: суд пересмотрит приговор убийце

      По словам очевидцев, мужчина был невысоко роста и с короткими темными волосами.

      Неизвестный был одет в полицейскую форму

      На место происшествия прибыли 7 нарядов полиции, следственно-оперативная группа и "скорые". Стрелка разыскивают.

      По предварительной информации, погибший – 59-летний местный житель


      Кем был убитый – устанавливают

       

      blog_ava
      Гриценко назвал пять кандидатов в президенты, с которыми договаривается об объединении
      сегодня
      917
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Оружие Жертвы Полиция Новости Киева
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Страна-агрессор: какие войны начала Россия после распада СССР
      сегодня , 13:03 Страна-агрессор: какие войны начала Россия после распада СССР
      Альона Захарова 136
      Хто за кого, або Моніторинг українських телеканалів
      сегодня , 12:02 Хто за кого, або Моніторинг українських телеканалів
      Артем Овдієнко 1606
      Как освежить квартиру без капитального ремонта
      4 марта , 10:00 Как освежить квартиру без капитального ремонта
      555
      Гра парламентських шахраїв: як Ахметов вбиває українську зелену енергетику на користь імпортної
      сегодня , 11:00 Гра парламентських шахраїв: як Ахметов вбиває українську зелену енергетику на користь імпортної
      Сергій Лещенко 223
      Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      сегодня , 08:40 Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      Злой Одессит 3280
      Массовое убийство в Керчи: появилось полное видео действий стрелка
       21 октября 2018 , 14:14
      Появилось видео с места мощного взрыва в Одессе
       27 сентября 2015 , 11:42
      Патрульного, который получил топором по голове, спасли в Днепре
       3 января 2017 , 22:09
      Избиение школьницы в Чернигове: нападавшим грозит до четырех лет тюрьмы
       26 июля 2017 , 09:26
      Дело Гандзюк: одного из подозреваемых отпустили под домашний арест
       13 сентября 2018 , 15:36
      В Киеве сообщили о заминировании здания Соломенского суда
       10 мая 2018 , 16:31
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук