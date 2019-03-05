Человек в полицейской форме застрелил водителя Mercedes в Киеве: фото и видео

Неизвестный в полицейской форме убил водителя Mercedes выстрелом в голову. Пострадавший скончался на месте. Стрелка сейчас разыскивают правоохранители.

Инцидент произошел 5 марта в Днепровском районе Киева на улице Флоренции. Стрелявший был одет в форму полицейского с тремя звездами на груди, пишет "Информатор".

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По словам очевидцев, мужчина был невысоко роста и с короткими темными волосами.

Неизвестный был одет в полицейскую форму

На место происшествия прибыли 7 нарядов полиции, следственно-оперативная группа и "скорые". Стрелка разыскивают.

По предварительной информации, погибший – 59-летний местный житель



Кем был убитый – устанавливают