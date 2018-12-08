Центральный матч чемпионата Англии в субботу, 8 декабря – противостояние "Челси" и "Манчестер Сити". В Украине этот матч можно будет посмотреть онлайн.

Матч "Челси" – "Манчестер Сити" в Украине покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции со стадиона – в 19:25, сам матч начнется в 19:30. Кроме того, на канале перед игрой выйдет программа "Тур Online", где приглашенные гости и аналитики дадут свой прогноз на матч.

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Смотреть онлайн матч "Челси" – "Манчестер" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Напомним, матч "Челси" – "Манчестер Сити" состоится в субботу, 8 декабря. Начало встречи в 19:30. Видео голов и обзор матча читайте на сайте 24 Канала.

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