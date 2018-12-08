В субботу, 8 декабря, состоится один из центральных матчей чемпионата Англии – "Челси" примет "Манчестер Сити". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этой встрече.

Еще перед матчем наставник "Челси" Маурисио Сарре заявил, что не знает, как победить команду Пепа Гвардиолы. Поэтому не уверен, что его команда сможет выиграть и этот матч против "Манчестер Сити". Но такие слова могут выдаваться только как слова любезности, и тренер лондонского клуба сделает все, чтобы победить в домашнем матче. При этом, что "МанСити" в этом матче не помогут сразу два ключевых игрока – полузащитник Кевин де Брюйне и нападающий Серхио Агуэро.

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Несмотря на это, букмекеры больше шансов на победу отдают именно гостям "Стэмфорд Бридж". В William Hill оценили победу "Манчестер Сити" коэффициентом 2,00. На то, что "Челси" победит на своем поле, их эксперты выставили показатель 3,70. Более вероятна ничья в этом матче – 3,60.

Похожие показатели выставили и в PariMatch. Вот только у них коэффициент 3,70 и на то, что "Челси" выигрывает, и на то, что матч закончится вничью. Победа гостей – 2,03.

Самый высокий коэффициент на победу "Челси" дает Marathon bet – 3.92. При том, что победа "МанСити" почти без изменений 2,01, а ничья – 3,70.

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По прогноза от "Фаворит спорт", у них коэффициент на победу лондонской команды на уровне 3,75. На то, что победит команда из Манчестера – 2,02. Ничейный результат – 3,55.

Напомним, матч "Челси" – "Манчестер Сити" состоится в субботу, 8 декабря. Начало встречи в 19:30. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 канала.