"Челси" официально уволил главного тренера

"Челси" официально объявил о расторжении контракта с главным тренером команды итальянцем Антонио Конте.

В пресс-релизе на официальном сайте клуба "синие" пожелали 48-летнему тренеру всяческих успехов в его дальнейшей карьере.

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Ранее появилась информация, что Конте отказался уходить из клуба добровольно. В связи с тем, что тренера увольняют без официальных причин, Конте намерен получить компенсацию в размере 11 миллионов евро.

Вероятнее всего, вакантная позиция достанется экс-наставнику "Наполи" Маурицио Сарри. Ожидается, что он будет зарабатывать 5 миллионов евро в год, а его соглашение с "Челси" будет рассчитано на три сезона.

Напомним, Конте принял команду после Евро-2016 и в первом же сезоне у руля "Челси" сделал лондонцев чемпионами Англии. Но дальше карьера у итальянца шла не лучшим образом. В сезоне 2017/2018 "пенсионеры" финишировали лишь пятыми и не попали в Лигу чемпионов.