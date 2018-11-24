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      "Челси" потерпел первое поражение в сезоне, уступив в дерби "Тоттенхэму"

      6 Читати новину українською
      "Челси" потерпел первое поражение в сезоне, уступив в дерби "Тоттенхэму"
      / tottenhamhotspur.com

      "Тоттенхэм" пришпорил земляков из "Челси". Аристократы потерпели первое поражение в сезоне – удар оказался болезненным.

      Гости без шансов уступили в лондонском дерби в рамках тринадцатого тура АПЛ.

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      Деле Али и Хари Кейн уже к шестнадцатой минуте поставили на колени грозного соперника.

      После перерыва Сон Хын-Мин довел счет до разгромного.

      сон хин-мін
      Сон Хин-Мин/ фото tottenhamhotspur.com

      "Челси" сподобился лишь на гол престижа – имени Оливье Жиру. Конечный счет – 3:1.

      Теги: Футбол Великобритания Спорт
      Источник: 24 Канал
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