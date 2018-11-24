"Челси" потерпел первое поражение в сезоне, уступив в дерби "Тоттенхэму"

"Тоттенхэм" пришпорил земляков из "Челси". Аристократы потерпели первое поражение в сезоне – удар оказался болезненным.

Гости без шансов уступили в лондонском дерби в рамках тринадцатого тура АПЛ.

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Деле Али и Хари Кейн уже к шестнадцатой минуте поставили на колени грозного соперника.

После перерыва Сон Хын-Мин довел счет до разгромного.



Сон Хин-Мин/ фото tottenhamhotspur.com

"Челси" сподобился лишь на гол престижа – имени Оливье Жиру. Конечный счет – 3:1.