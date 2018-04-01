Челси прощается с Лигой Чемпионов на ближайший год
Уступив Тоттенхэму, Челси свел к минимуму собственные шансы пробиться в Лигу Чемпионов.
Пока еще действующие чемпионы Англии до мизерных довели собственные шансы пробиться в следующий розыгрыш главного клубного турнира Европы. Практически роковым стало для Челси поражение от прямого конкурента Тоттенхэма.
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Подопечные Антонио Конте хоть и открыли счет стараниями Мората, но впоследствии пропустили от Эриксена и дважды от Деле Алле. 3:1 шпоры не проигрывают в чемпионате Англии уже 13 матчей подряд. Зато Челси покидает поле на щите третий раз за 4 последних тура.
Поэтому Тоттенхэм, который идет четвертым, оторвался от Челси уже на 8 баллов. Более того, по потерянным очкам шпоры опережают и Ливерпуль, который пока третий. Манчестер Сити без 5 минут чемпион, Юнайтед пока главный претендент на серебро.
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