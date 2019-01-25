"Челси" в серии пенальти одолел "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка лиги: видео голов
"Челси" в ответном матче полуфинала Кубка лиги одолел "Тоттенхэм" в серии пенальти, прорвавшись в финал турнира.
Челси – Тоттенхэм 2:1 (первый матч – 0:1)
Голы: Канте, 27 Азар, 38 – Льоренте, 50
Серия пенальти: 4:2
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"Челси" после скандального поражения в первом матче на "Уэмбли" (0:1) должен был забивать минимум два мяча в ворота "Тоттенхэма". Все же лондонское дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев, и в серии пенальти сильнее оказались футболисты "Челси" (4:2).
Оба гола команда Маурисио Сарре забила в первой половине встречи. Сначала Нгола Канте на 27-й минуте нанес мощный удар по центру из-за пределов штрафной. Вратарь "шпор" оказался не готов к этому выстрелу и пропустил мяч между ног.
На 38-й минуте хозяева во второй раз расписались в сетке ворот оппонента. Эден Азар замкнул прострел с фланга от Сезара Аспиликуэта.
Во втором тайме гости смогли восстановить интригу в матче. На 50-й минуте гости один гол отыграли – Маркос Льоренте головой поразил ворота "Челси", подарив свои команде надежду на положительный результат.
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В серии пенальти сильнее оказались игроки "Челси": они реализовали все свои удары, а за "Тоттенхэм" не забили Дайер (выше ворот) и Моура (сейв Кепы).
Таким образом, победив "Тоттенхэм", "Челси" вышел в финал Кубка лиги. Там соперником "пенсионеров" будет "Манчестер Сити", который по-прежнему очень уверенно разобрался с "Бертоном".
Видеообзор матча Челси – Тоттенхэм