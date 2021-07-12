Экспериментальная и пронизана символами: чем особенна архитектура Харькова – фото, видео

Архитектура Харькова – экспериментальная и пронизана символами. Красный кирпич и двухэтажная застройка XIX века, памятники конструктивизма, кооперативные дома и первые культурные хабы для рабочих ХХ века.

Современный Харьков сочетает все эти символы с новыми подходами к градостроительству. Как пишет Ukraїner, там сосуществуют множество стилей и примет разных исторических эпох.

Интересно Можно увидеть редкие виды животных и птиц: чем особенный парк Беремицкое – видео

Один из старейших районов города – Москалевка. Русские отставные солдаты ("москали") населяли эту местность с середины XIX века.

"На Москалевке сохранилась структура кварталов по 6 соток. Здесь уникально то, что все здания выходят на улицу. Это такой себе формат украинских таунхаусов, где каждый дом имел парадные двери с улицы. Но в течение советской эпохи все эти двери закрылись", – рассказала архитектор и первая проректор Харьковской школы архитектуры Александра Нарыжная.

XX век - время манифестов

В Харькове есть дом ученых, дом медиков и тому подобное. Начало ХХ века – это не время одиночек, это время манифестов, неформальных творческих сообществ. Наиболее знаковым примером такого творческого коливинга Олег Дроздов считает знаменитый дом "Слово". Это кооперативный дом, возведенный за деньги украинских художников и литераторов, большинство из которых в итоге стали жертвами советских репрессий 1930-х годов.

Чем особенна архитектура Харькова: смотрите видео

Взаимодействие застроек разных эпох особенно заметно на окраинах города. Дворец культуры "Металлист" - среди важных объектов, требующих реставрации. По словам архитектора, историка архитектуры Евгении Губкиной, сейчас стремление к прогрессу довольно часто вредит архитектурным памятникам.

В реставрации должен быть принцип обратимости. Мне кажется, что это немного похоже на медицину, когда ты должен не навредить. Твои действия не должны повлечь того, чтобы потом нельзя было перемотать все назад,

– отметила Губкина.

Сохранить связь поколений и создать современную застройку, которая несет культурную ценность – именно по такому принципу работает архитектор, основатель Харьковской школы архитектуры Олег Дроздов.

"Архитектура – это прежде всего разговор со временем: с прошлым и будущим. Разговор о человеческих ощущениях, памяти, мечтах, различных культурах и историях", – рассказал Дроздов.

Особая архитектура Харькова / Фото Михаила Чубуна, Сергея Сверделова и Павла Пашко, Ukraїner

В Харьковской школе архитектуры стремятся творить новую архитектурную культуру Харькова и Украины в целом. Это – частное учреждение образования, которое основали в 2017 году. Вся работа там выстроена вокруг студента, его личности и умений. А также вокруг современных реалий.

Читайте также Как лиманцы Слобожанщины выжили в Голодомор и сохранили пение: видео

Александра Нарыжная называет город своего рода транзитным пунктом для молодежи, которая приезжает в Харьков, учится здесь и едет дальше. Одной из задач современной стратегии градостроительства, считает архитектор, является превращение города из пункта транзита в точку оседлости, где будет аккумулироваться энергия изменений.