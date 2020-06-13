Бывший глава правительства Алексей Гончарук рассказал о своей жизни после того, как покинул Кабмин. По словам Гончарука, он занимается работой над стратегическим документом и не намерен идти на местные выборы осенью.

Над чем работает Гончарук

Сейчас эксглава правительства работает над "стратегическим документом". Об этом Гончарук сообщил в эфире "Свободы Савика Шустера", информирует 24 канал.

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Работаю над стратегическим документом. Я считаю, что тот опыт, который мы приобрели за период правительства, является очень ценным, и его нужно использовать, чтобы попытаться оформить его в некий стратегический план для страны. Это очень интересное задание, которое я и моя команда сейчас прорабатываем,

– отметил Гончарук.

В чем именно заключается стратегия, над которой работает Гончарук, – пока неизвестно.

Гончарук не будет принимать участия в местных выборах

Также бывший премьер-министр опроверг информацию о том, что он собирается принять участие в местных выборах осенью 2020 года. Гончарук заверил, что не принимает участия ни в одном политическом проекте, сейчас для него важнее "вовлеченность в изменениях в стране".

Эта работа скорее содержательная, над идеями. Я имею очень хороший опыт работы в правительстве, и в том смысле я хорошо понимаю, что когда ты постоянно работаешь в правительстве, почти не остается времени на серьезную стратегическую работу. Для того чтобы иметь в запасе качественные идеи, планы, сейчас как раз именно такое хорошее время порефлексировать,

– объяснил Гончарук.

Экс-глава правительства не называет имен людей, с которыми работает

Что касается своей команды, с которой бывший премьер сейчас работает, то Гончарук отметил, что это люди, которые вместе с ним покинули правительство. Однако конкретных фамилий экс-глава Кабмина не назвал.

Обратите внимание! Алексей Гончарук возглавлял украинское правительство с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года. Он был самым молодым премьером в истории Украины, ведь ему на момент назначения было всего 35 лет. В премьерском кресле Гончарука заменил Денис Шмигаль.