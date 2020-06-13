Жизнь после премьерства: чем занимается Алексей Гончарук
Бывший глава правительства Алексей Гончарук рассказал о своей жизни после того, как покинул Кабмин. По словам Гончарука, он занимается работой над стратегическим документом и не намерен идти на местные выборы осенью.
Над чем работает Гончарук
Сейчас эксглава правительства работает над "стратегическим документом". Об этом Гончарук сообщил в эфире "Свободы Савика Шустера", информирует 24 канал.
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Работаю над стратегическим документом. Я считаю, что тот опыт, который мы приобрели за период правительства, является очень ценным, и его нужно использовать, чтобы попытаться оформить его в некий стратегический план для страны. Это очень интересное задание, которое я и моя команда сейчас прорабатываем,
– отметил Гончарук.
В чем именно заключается стратегия, над которой работает Гончарук, – пока неизвестно.
Гончарук не будет принимать участия в местных выборах
Также бывший премьер-министр опроверг информацию о том, что он собирается принять участие в местных выборах осенью 2020 года. Гончарук заверил, что не принимает участия ни в одном политическом проекте, сейчас для него важнее "вовлеченность в изменениях в стране".
Эта работа скорее содержательная, над идеями. Я имею очень хороший опыт работы в правительстве, и в том смысле я хорошо понимаю, что когда ты постоянно работаешь в правительстве, почти не остается времени на серьезную стратегическую работу. Для того чтобы иметь в запасе качественные идеи, планы, сейчас как раз именно такое хорошее время порефлексировать,
– объяснил Гончарук.
Экс-глава правительства не называет имен людей, с которыми работает
Что касается своей команды, с которой бывший премьер сейчас работает, то Гончарук отметил, что это люди, которые вместе с ним покинули правительство. Однако конкретных фамилий экс-глава Кабмина не назвал.