Чем арбуз полезен для мужчин

Полезные микроэлементы, содержащиеся в семенах популярной в Украине ягоды, положительно влияют на организм человека. Особенно полезным арбуз будет для мужского пола.

В одной столовой ложке семян арбуза содержится очень много ценных фитонутриентов и активных биовеществ, среди которых – цитруллин, который положительно воздействует на сосуды, расширяя их, передает ТСН.

Читайте также: Как и когда есть арбузы и дыни, чтобы не отравиться

Особенно полезными компоненты семян арбуза будут для мужчин – они способствуют восстановлению потенции (способность организма к половому акту).



Другие компоненты, содержащиеся в семенах этой сочной ягоды, обладают противовоспалительным эффектом на организм и противодействуют образованию раковых опухолей.

Семена арбуза полезны для мужчин

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.