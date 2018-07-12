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Чем будет поражать смартфон Huawei Honor Note 10: появились новые подробности

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Huawei Honor Note 10: в сети появились новые характеристики
Huawei Honor Note 10: в сети появились новые характеристики / Соцсети

К официальному запуску фаблета Huawei Honor Note 10, который состоится вскоре, в сети появились изображения с основными его характеристиками. Кроме этого, новинку уже можно забронировать на китайском сайте JD.

Так, Note 10 будет оснащен 6.9-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1440 пикселей, пишет Phone Corridor.

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Внутри будет стоять флагманский процессор Kirin 970 и операционная система Android 8.1 Oreo. Также смартфон получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.

Может похвастаться новинка от Huawei и двойной основной камерой на 16 Мп + 24 Мп, а фронтальная будет иметь 24 Мп.

Емкость батареи также впечатляет – аж 6000 мАч. Но это еще не все, поскольку она будет иметь и поддержку быстрой зарядки ((5V/4.5 A).

Вполне вероятно, что будет в смартфоне и сканер пальцев, что будет размещаться на задней панели.

Еще из особенностей отметим порт USB Type-C, а также чип NFC для бесконтактных платежей Google Pay (ранее Android Pay).

Huawei Honor Note 10, телефон, самартфон, характеристики, фото

Характеристики фаблета Huawei Honor Note 10

К слову, смартфон уже можно забронировать в китайском интернет-магазине JD. Окончательный срок – 25 июля, поэтому новинка поступит в продажу в конце второго месяца лета. Презентация же должна состояться в ближайшие дни.

Напомним, недавно в сети появились первые "живые" фото великана Honor Note 10. В частности, на фотографиях, которые оказались у инсайдеров, новинка имеет лучший вид, чем Huawei P20, корпус которого отличается особым градиентным покрытием.

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Теги: Техно Информационные технологии Смартфоны Huawei
Источник: 24 Канал
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