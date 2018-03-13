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Чем быстрее уйдете, тем меньше я убью, – скандальная террористка пригрозила украинским бойцам

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Террористка Ольга Качура с позывным
Террористка Ольга Качура с позывным "Корса" пригрозила украинским военным / Фото из открытых источников

Экс-сотрудница украинской милиции, а сейчас "командир дивизиона РСЗО ДНР" Ольга Качура с позывным "Корса" похвасталась, как сняла в Украине 50 тысяч гривен и как готова воевать против украинских защитников.

Об этом Качура рассказала в интервью сепаратистским СМИ, передает Depo.Донбас.

По словам террористки, несколько лет назад знакомый снял деньги, которые накопились на ее зарплатной карточке в банкоматах Бахмута. Кроме того, "Корса" отметила, что пользовалась бы средствами с карты до сих пор, если бы не потеряла ее.

"На моей рабочей карточке было более 50 тысяч гривен. Сама я не уехала, а попросила знакомого, который снимал по 2000 гривен в 25 банкоматах Бахмута (на тот момент банкоматы выдавали только по 2000)", – рассказала она.

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Также Качур похвасталась, что на подконтрольной Украине стороне у нее много бывших сослуживцев, с которыми в последнее время возобновила общение.

"Многие мои товарищи, которые со мной учились в артучилище, считают, что я нарушила присягу. Я считаю Украину правопреемницей Советского Союза и разделять меня с Россией не стоит. Для меня понятие разделения России и Украины непонятное. У меня в дивизионе евреи, греки, русские, татары, белорусы, украинцы. 4 года длится никому не нужная война", – рассказала руководительница террористов.

В то же время она подчеркнула, что мечтает искупаться в голубых озерах под Славянском. И пригрозила Гаагой украинским военнослужащим.

Они пришли на мою землю. Это мой народ и я его буду защищать. Единственное, что я хочу пожелать, чем быстрее вы уйдете к себе домой, тем меньшее количество людей я убью,
– заявила Качур.

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что Ольга Качура с позывным "Корса" отвечает за обстрел из "Градов" Новолуганского Донецкой области, который произошел в декабре 2017 года. Террористка неоднократно принимала участие в обстрелах населенных пунктов вблизи расположения украинских войск, особенно в преддверии больших религиозных праздников.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Деньги
Источник: 24 Канал
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