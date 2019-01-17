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      Чем черт не шутит: Минобороны России вытягивает деньги из ВПК

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      Авиационные заводы ВПК России
      Авиационные заводы ВПК России / Bsblog

      Похоже, Минобороны России принялось действовать, в условиях "благотворных" санкций в лучших традициях гопника с подворотни и в режиме "куй железо, пока горячо!"

      В данном случае речь идет не только о распиле колоссальных средств идущих на перевооружение и финансирование проектов, которым никогда не суждено стать "не имеющими аналогов в мире", но и банальном вымогательстве и рейдерстве. Хотя, нельзя не уточнить, что с всесторонней опорой на российскую законодательную систему.

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      Так, стало известно, что Арбитражный суд Москвы обязал Центр судоремонта "Звездочка" выплатить 17 млн рублей Минобороны России по иску о срыве сроков заказанных министерством работ.

      Собственно, казалось бы, ну, судебная разборка между МО РФ и каким-то предприятием. Но, если взглянуть на ситуацию с позиции экономического кризиса, санкций касающихся технологий и поставок высокотехнологичного оборудования и прочих коллизий, какой смысл МО РФ давить свои же предприятия, которые и так с трудом справляются с той незначительной нагрузкой, которая на них навалилась?

      Но, интересно другое. Оказывается в прошлом году Центр судоремонта "Звездочка" обращался в суд с иском к МО РФ пытаясь взыскать с министерства, внимание, 6,8 млрд рублей, неуплаченные за проведение ремонтных работ и модернизацию АПЛ "Подмосковье". И, конечно же, иск предприятия отклонили в пользу министерства!

      А потому, не удивлюсь, если в скором времени буду писать материал о том, что очередным российским предприятием из когорты ВПК которое объявило о банкротстве, стал именно Центр судоремонта "Звездочка". Верной дорогой идут товарищи – одобряю!

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости России Оружие Публикации
      Источник: 24 Канал
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