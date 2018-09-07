Множество дел на работе и дома выбивают человека из колеи. И если человек жертвует временем, то автоматически наносит вред своему здоровью.

Ученые провели исследование на мышах, пишет EuekAlert!.

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Ученые разделили подопытных грызунов на две группы, где одна не спала по шесть часов каждую ночь, а второй позволили спать по желанию. Обеих групп кормили жирной пищей и сладкой водой, имитируя выбор пищевых продуктов, связанных с образом жизни людей. У животных была ограничена возможность для пробежек по колесу в клетке.

Ученые констатировали, что у первой группы мышей во время эксперимента значительно повысился уровень глюкозы в крови, что повлияло на инсулин. Следствием этого является увеличение рисков развития диабета второго типа. Уровень жиров и выработка глюкозы в печени становились больше в группе с ограниченным количеством сна после пробуждения.

Также исследователи выяснили, что недостаток отдыха изменил экспрессию ферментов, регулирующих обмен веществ в организме в первой группе.

Вывод ученых таков: недостаточность сна приводит к возникновению диабета второго типа и болезней печени.

Чем грозит отсутствие полноценного сна

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