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      Чем грозит Украине снижение цены на газ, которое обещают многие кандидаты в президенты

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      Чем грозит Украине снижение цены на газ
      Чем грозит Украине снижение цены на газ / Иллюстративное фото

      Снижение цены на газ, которое обещают многие кандидаты в президенты Украины во время предвыборной кампании, невозможно. Если цена на газ упадет, то это может закончится коллапсом всей финансовой системы Украины.

      Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

      "Любой кандидат в президенты, который обещает снижение цены на газ, понимает, что это закончится коллапсом всей финансовой системы, и тогда уже не будет стоять вопрос цены газ, тогда уже будет стоять вопрос курса доллара, будет ли он 40, 50 60 гривен, тогда и это (обещание снизить цену на газ) очень быстро закончится", – пояснил Коболев.

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      Он заверил, что не будет никакого снижения цены на газ, потому что это нереально и неправильно.

      "Дешевый газ – это то "ожерелье" (средство заманивания), которым нас очень долго держали в этой "петли" и вытаскивали из нас гораздо больше денег, чем стоило это "ожерелье",  – сказал глава "Нафтогаза".

      К слову, финансовый аналитик Сергей Фурса в прямом эфире 24 канала заявил, что после подписания Юлией Тимошенко газовых контрактов с Россией в 2009 году украинцы еще очень долго переплачивали за газ.

      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Выборы Президента 2019 Нафтогаз Цены Тарифы Коммунальные услуги Газ
      Источник: 24 Канал
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