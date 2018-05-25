Чем грозит здоровью дефицит витамина С

По словам американских исследователей, дефицит в организме витамина С может приводить к проблемам со здоровьем.

Недостаток витамина С может провоцировать сложности в работе организма, передает "Страна здоровья".



Витамин С – мощный антиоксидант, который может замедлить процесс старения и поддерживает иммунную систему от простудных заболеваний.

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Он также способствует повышению тонуса всего организма и улучшению работы отдельных органов. Особенно медики рекомендуют употреблять продукты, содержащие витамин С, в осенние периоды.



А вот его недостаток в организме может привести к страшным последствиям – выпадение зубов, сердечные заболевания и болезни желудочно-кишечного тракта. Из-за его дефицита также может появляться гипотония.



Из менее заметных симптомов дефицита витамина в организме – ломота в суставах, утомляемость, слабость, мышечные боли и сухая кожа.



Достаточное количество этого витамина содержат цитрусовые, шиповник, капуста, киви, хурма, тыква и др.