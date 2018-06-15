Чем грозят здоровью недостаток и избыток сна: данные ученых

Избыток сна вызывает метаболический синдром. И что интересно – негативное влияние от этого по-разному ощущают мужчины и женщины.

Исследователи из Сеульского университета в Южной Корее выяснили, как влияют на человека нехватка и избыток сна. Результаты исследований опубликованы в журнале BMC Public Health.

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Они изучили анкеты об истории болезни, образе жизни, диете, физической активности и репродуктивной функции у более чем 130 тысяч участников в возрасте от 40 до 69 лет, оценивая при этом среднюю продолжительность сна.

В результате выяснилось, что те, кто любит долго спать, получили метаболический синдром, о котором свидетельствует увеличенная окружность талии, высокий уровень триглицеридов, низкий уровень "хорошего" холестерина, гипертония и высокий уровень сахара.

Среди мужчин оказалось 29% больных, среди женщин – 24,5%. Относительная доля больных метаболическим синдромом оказалась больше среди тех, кто спал меньше 6 и больше 10 часов, чем среди тех, кто спал от 6 до 8 или от 8 до 10 часов.

Это крупнейшее исследование из тех, которые изучали связь между количеством сна и метаболическим синдромом. Поскольку мы расширили выборку, то увидели характерную разницу для мужчин и женщин,

– отметила ученая Клер Ким.

Среди мужчин оказалось 1,5% тех, кто спит больше 10 часов, а среди женщин – 1,7%. И что интересно, больных метаболическим синдромом в первой группе – 35,5 %, во второй – 30,9%.

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