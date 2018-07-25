Чем корица полезна для женщин: свойства

Корицу добавляют в кофе, пироги, компоты, различные десерты и блюда. И не зря, ведь она имеет множество полезных свойств, и особенно благоприятно влияет на женский организм.

1. Корица способствует похудению, так как она ускоряет обмен веществ, снижает уровень сахара в крови и устраняет чувство голода, передает 24apteka.

Но не стоит ею увлекаться – норма потребления корицы составляет не больше, чем половина чайной ложки.

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2. Эта специя полезна для кожи и волос. Благодаря антиоксидантам и дубильным веществам она имеет прекрасные противовоспалительные свойства. Поэтому ее активно используют в косметологии – в масках для лица, которые уменьшают высыпания и убирают излишнюю жирность кожи. Корица также ускоряет рост и укрепляет волосы, придавая им больше блеска.



Корица обладает отличными противовоспалительными свойствами

3. Аромат корицы прекрасно избавляет от тревоги, снимает стресс и помогает расслабиться. А еще она улучшает настроение, память, и улучшает работу нервной системы.

4. Корица облегчает предменструальный синдром и помогает нормализовать женский цикл, в частности, уменьшает боль во время месячных, повышает общий тонус организма и работоспособность.

5. Благодаря спазмолитическим свойствам она еще и уменьшает приступы головной боли, положительно влияет на кровообращение, а это способствует насыщению клеток кислородом и другими питательными элементами.

Противопоказания: корицу лучше не употреблять, если у вас такие заболевания как гипертония, язвенная болезнь желудка, заболевания сердца, печени или почек.



Корица облегчает ПМС и помогает нормализовать женский цикл

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