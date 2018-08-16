Чем лучше всего завтракать перед тренировкой: ответ ученых

Исследователи университета Бата в Великобритании установили, какой завтрак перед тренировками способствует увеличению скорости сжигания углеводов, которые хранятся в виде гликогена в мышцах, во время упражнений.

Об этом говорится в пресс-релизе MedicalXpress.

Читайте также: Почему хочется съесть вредные продукты

В исследовании приняли участие 12 здоровых мужчин, которые или брали утром еду (овсяная каша с молоком), или оставались голодными перед часовой ездой на велотренажере.



Перед тренировкой лучше завтракать овсянкой с молоком

Через 2 часа после того, как добровольцы съели завтрак, они шли на тренировку. В контрольной группе участники отдыхали 3 часа после употребления овсянки с молоком.

В конце эксперимента у испытуемых измеряли уровень глюкозы в крови и гликогена в мышцах.

Ученые зафиксировали падение уровня сахара в крови у тех, кто употреблял овсянку. К тому же, завтрак перед тренировкой позволяет ускорить переваривание пищи.

Вывод ученых таков: овсянка с молоком на завтрак перед тренировкой хорошо влияет на организм.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.