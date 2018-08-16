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Чем лучше всего завтракать перед тренировкой: ответ ученых

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Перед тренировкой лучше завтракать овсянкой с молоком
Перед тренировкой лучше завтракать овсянкой с молоком / unsplash.com

Исследователи университета Бата в Великобритании установили, какой завтрак перед тренировками способствует увеличению скорости сжигания углеводов, которые хранятся в виде гликогена в мышцах, во время упражнений.

Об этом говорится в пресс-релизе MedicalXpress.

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В исследовании приняли участие 12 здоровых мужчин, которые или брали утром еду (овсяная каша с молоком), или оставались голодными перед часовой ездой на велотренажере.

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Перед тренировкой лучше завтракать овсянкой с молоком

Через 2 часа после того, как добровольцы съели завтрак, они шли на тренировку. В контрольной группе участники отдыхали 3 часа после употребления овсянки с молоком.

В конце эксперимента у испытуемых измеряли уровень глюкозы в крови и гликогена в мышцах.
Ученые зафиксировали падение уровня сахара в крови у тех, кто употреблял овсянку. К тому же, завтрак перед тренировкой позволяет ускорить переваривание пищи.

via GIPHY

Вывод ученых таков: овсянка с молоком на завтрак перед тренировкой хорошо влияет на организм.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь LifeStyle Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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