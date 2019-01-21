Чем можно заменить черную икру: объяснение Супрун
В Украине и мире распространено мнение об исключительной пользе черной икры для здоровья. В то же время некоторые врачи советуют употреблять именно этот продукт для лечения и профилактики многих болезней.
Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
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Она отметила, что черная икра, получаемая из очень редких осетровых рыб, которые сейчас находятся на грани вымирания. Вылов осетровых запрещен во всех странах Причерноморья. В Украине также все виды осетровых – стерлядь, белуга, русский осетр и другие – занесены в Красную книгу. Главной угрозой для осетров является браконьерский вылов этой рыбы, главным образом ради их икры.
Например, икра лососевых рыб (красная икра), а также икра лобана и минтая имеют схожее содержание белков и незаменимых аминокислот. По содержанию железа и фосфора красная икра почти не уступает черной, а по содержанию кальция и магния даже преобладает.
Красная икра не уступает черной по полезным свойствам
Также красная икра ничем не уступает черной и по содержанию витаминов. Мясо некоторых рыб (например, тунца), а также печень животного происхождения содержит намного больше витамина А. Относительно витамина Е, то его можно найти в достаточном количестве в подсолнечном масле. Содержание белков является значительным и в других рыбных продуктах – мясе и печени, даже в консервированном виде.
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