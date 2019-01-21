11:18
21 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Чем можно заменить черную икру: объяснение Супрун

      150 Читати новину українською
      Чем заменить черную икру
      Чем заменить черную икру / pixabay.com

      В Украине и мире распространено мнение об исключительной пользе черной икры для здоровья. В то же время некоторые врачи советуют употреблять именно этот продукт для лечения и профилактики многих болезней.

      Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

      Читайте также: Можно ли вызвать семейного врача на дом: объяснения Супрун

      Она отметила, что черная икра, получаемая из очень редких осетровых рыб, которые сейчас находятся на грани вымирания. Вылов осетровых запрещен во всех странах Причерноморья. В Украине также все виды осетровых – стерлядь, белуга, русский осетр и другие – занесены в Красную книгу. Главной угрозой для осетров является браконьерский вылов этой рыбы, главным образом ради их икры.

       
      Ульяна Супрун
      “Большинство полезных свойств черной икры обусловлены содержанием витаминов, макро- и микроэлементов, незаменимых аминокислот и ненасыщенных жирных кислот. Но существуют продукты, которые не уступают своим полезным свойствам черной икре, и совсем не ставят под угрозу исчезновение целого вида рыб”.

      Например, икра лососевых рыб (красная икра), а также икра лобана и минтая имеют схожее содержание белков и незаменимых аминокислот. По содержанию железа и фосфора красная икра почти не уступает черной, а по содержанию кальция и магния даже преобладает.

      Червона ікра

      Красная икра не уступает черной по полезным свойствам

      Также красная икра ничем не уступает черной и по содержанию витаминов. Мясо некоторых рыб (например, тунца), а также печень животного происхождения содержит намного больше витамина А. Относительно витамина Е, то его можно найти в достаточном количестве в подсолнечном масле. Содержание белков является значительным и в других рыбных продуктах – мясе и печени, даже в консервированном виде.

       
      Ульяна Супрун
      “Поэтому необязательно потреблять именно черную икру осетровых. Питательные витамины, микроэлементы и жиры, которые она содержит, можно найти и в других продуктах. Помните, что покупая непроверенную икру или мясо осетровых, вы делаете свой вклад в их уничтожение. Если же любите рыбачить и случайно поймали осетровую рыбу – обязательно отпускайте обратно в воду”.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Министерство здравоохранения Украины Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь Ульяна Супрун
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как выглядел донецкий аэропорт до и после обороны: фотосравнение
      сегодня , 09:03 Как выглядел донецкий аэропорт до и после обороны: фотосравнение
      13 9209
      "Скло": ви лікуєте чуваків, які думають, що вони з коміксів, так?
      сегодня , 09:01 "Скло": ви лікуєте чуваків, які думають, що вони з коміксів, так?
      Юлія Ліпенцева 542
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      сегодня , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      Месть Трампа, фаст-фуд в Белом доме и изгнание Кинга – главные новости США за неделю
      сегодня , 08:40 Месть Трампа, фаст-фуд в Белом доме и изгнание Кинга – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 868
      Главные новости 20 января: новые кандидаты в президенты и День памяти погибших "киборгов"
      сегодня , 08:00 Главные новости 20 января: новые кандидаты в президенты и День памяти погибших "киборгов"
      1047
      Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
       5 апреля 2018 , 11:00
      Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
       6 апреля 2018 , 13:00
      Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
      13 января , 12:28
      Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
       12 марта 2018 , 18:52
      Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
       23 октября 2017 , 20:00
      Ломаченко - Ригондо: результат боя
       10 декабря 2017 , 06:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук