Чем можно заменить черную икру: объяснение Супрун

В Украине и мире распространено мнение об исключительной пользе черной икры для здоровья. В то же время некоторые врачи советуют употреблять именно этот продукт для лечения и профилактики многих болезней.

Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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Она отметила, что черная икра, получаемая из очень редких осетровых рыб, которые сейчас находятся на грани вымирания. Вылов осетровых запрещен во всех странах Причерноморья. В Украине также все виды осетровых – стерлядь, белуга, русский осетр и другие – занесены в Красную книгу. Главной угрозой для осетров является браконьерский вылов этой рыбы, главным образом ради их икры.

Ульяна Супрун “Большинство полезных свойств черной икры обусловлены содержанием витаминов, макро- и микроэлементов, незаменимых аминокислот и ненасыщенных жирных кислот. Но существуют продукты, которые не уступают своим полезным свойствам черной икре, и совсем не ставят под угрозу исчезновение целого вида рыб”.

Например, икра лососевых рыб (красная икра), а также икра лобана и минтая имеют схожее содержание белков и незаменимых аминокислот. По содержанию железа и фосфора красная икра почти не уступает черной, а по содержанию кальция и магния даже преобладает.

Красная икра не уступает черной по полезным свойствам

Также красная икра ничем не уступает черной и по содержанию витаминов. Мясо некоторых рыб (например, тунца), а также печень животного происхождения содержит намного больше витамина А. Относительно витамина Е, то его можно найти в достаточном количестве в подсолнечном масле. Содержание белков является значительным и в других рыбных продуктах – мясе и печени, даже в консервированном виде.

Ульяна Супрун “Поэтому необязательно потреблять именно черную икру осетровых. Питательные витамины, микроэлементы и жиры, которые она содержит, можно найти и в других продуктах. Помните, что покупая непроверенную икру или мясо осетровых, вы делаете свой вклад в их уничтожение. Если же любите рыбачить и случайно поймали осетровую рыбу – обязательно отпускайте обратно в воду”.

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