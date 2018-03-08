Чем на самом деле могли отравить российского шпиона Скрипаля: СМИ опубликовали шокирующие данные

Отравление бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании уже который день находится в центре внимания мировых СМИ. Британская власть пока не называет вещество, которым отравили уроженца России, зато журналисты публикуют свои догадки.

Сайт "24" сообщал, что 4 марта в городе Солсбери, на юге Соединенного королевства, отравили 66-летнего бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. Кроме того, в больницу с симптомами отравления попали два британских полицейских, которые занимаются расследованием инцидента.

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Ранее предполагалось, что бывшего шпиона могли отравить фентанилом. К слову, по результатам расследования журналистов, это вещество ФСБ использовала во время штурма захваченного террористами театрального центра на Дубровке в 2002 году.

Однако впоследствии представители Скотланд-Ярда отметили, что Скрипаль был отравлен агентом нервно паралитического действия, которым может быть или зарин, или токсин VX.

По информации Sky News, обычно такие агенты парализуют связь между мозгом и мышцами, а если поражению подвергаются дыхательные мышцы, то пострадавший вообще может умереть от асфиксии (резкое расстройство дыхания вследствие недостатка кислорода и накопления углекислоты в организме – "24").

Журналисты подчеркивают, что Скрипаль и его дочь в результате отравления имели серьезные проблемы с дыханием, которое свидетели описывают как "свист в груди" вследствие непрохождения воздуха через дыхательные пути.

"Дальше могут происходить ненормальное сердцебиение и помутнение сознания. Они могут начинаться в течение нескольких минут или часов, в зависимости от того, как долго пострадавший подвергался воздействию химиката, и способа введения", — говорит медицинский корреспондент Томас Мур.

По его словам, это вещество могло попасть в организм разведчика и его дочери только в форме вещества, поскольку, чтобы оно превратилась в газ, его нужно подогреть.

"Эту отраву можно распылить с помощью спрея, и таким образом она попадает через глаза и кожу внутрь организма быстрее, но в результате этого наступает внезапная смерть. Попадание в организм через пищу или напитки тоже возможно, но тогда ее эффект будет более медленным", — отмечает он.

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Также издание обнародовало самые популярные агенты нервно-паралитического действия. Это, в частности, токсин VX (чистое, бесцветное вещество), который, если попадет через кожу, может вызвать смерть в течение всего 15 минут. К слову, этим веществом убили брата Ким Чен Ына. Также к таким ядам относятся зарин (вещество, которое лишает вас контроля над собственным телом, симптомы: тошнота, судороги, затруднение дыхания, непроизвольное мочеиспускание), соман (бесцветное и чистое химическое вещество, которое негативно влияет на функционирование нервоной системы и вызывает боли в глазах, тошноту, рвоту, боль в животе, одышку и потерю сознания, а также убивает мгновенно), таллиум (тяжелый металлический яд, который обычно используется в электронике, фармацевтике и производстве стекла, его называют "ядом ядов", ранее использовался как яд для крыс, вызывает потерю волос) и органические фосфаты (50% агрессивных веществ в химических пестицидах составляют именно эти химические соединения фосфорной кислоты, они влияют на мозг и вызывают дезориентацию, головные боли и симптомы, похожие на грипп).

Добавим, как сообщает BBC, вещество, от которого пострадал Скрипаль, является гораздо более редким, чем зарин.

Напомним, британские СМИ сообщают, что Сергей Скрипаль в свое время имел тесные контакты с британцем, который готовил "российское досье" Трампа.