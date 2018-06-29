Чем Nasa заменит легендарную ракету Falkon 9

Ракета Falkon 9 отправилась в свое последнее космическое путешествие. Больше ее использовать не будут, ведь есть более современные ракеты.

Ракета Falcon 9 с маршевой ступенью Block 4 несет почти три тонны груза для космонавтов, работающих на Международной космической станции.

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Вскоре экипаж станции пополнится новым необычным членом – роботом с искусственным интеллектом. Он тоже находится на борту Falcon 9.

Саймон (Cimon) – это свободно плавающий робот с искусственным интеллектом. Когда он прибудет на станцию, его активируют. Это исторический момент,

– отметил разработчик работа Кристиан Карращ.

И на самом деле на орбите Земли впервые будет использовать искусственный интеллект. Робот получил название Саймон, что в английском сокращенно означает "мобильный интерактивный помощник команды". Он будет помогать космонавтам проводить эксперименты.

Робот Саймон с искусственным интеллектом

Его искусственный интеллект сохраняется в облачном хранилище IBM на Земле. Робот работает с ним с помощью спутниковой интернет-связи. Разработчики говорят, что задержка между вопросом и ответом составляет не более 2 секунд.

Для нас это элемент будущих полетов в космос человека. То есть, если вы отправитесь на Луну или Марс, вы не сможете взять с собой все человеческие знания и инженеров, но с искусственным интеллектом вы за мгновение можете получить доступ к знаниям всего человечества,

– сказал Кристиан Карращ.

Если тестирования Саймона пройдут успешно, то следующему роботу, которого отправят в космос, уже будет инкорпорирован искусственный интеллект. То есть ему не надо будет связываться с Землей.

Falcon 9 также везет на Международную космическую станцию инновационный аппарат Экостресс. Этот радиометр помогает сверхточно измерять температуру земной поверхности и отслеживать изменения в различных экосистемах планеты, вызванные ее колебаниями.

Он поможет людям принимать решения в реальном времени относительно многих вопросов. Он позволит нам лучше понять такие природные феномены, как засухи, а также лесные пожары, вулканическую активность. Кроме того он покажет состояние отдельных экосистем планеты,

– рассказал ученый NASA Вуди Тернер.

Ожидается, что Falcon 9 с маршевой ступенью Block 4 достигнет Международной космической станции за три дня. А уже через месяц вернется на Землю с грузом со станции. На этом его миссии прекратятся.

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Для новых полетов на орбиту NASA вместе со SpaceX планируют использовать последнюю модель Falcon 9 с маршевой ступенью Block 5. Ее испытания прошли успешно в мае этого года. Эту модель могут отправлять в космические путешествия более двух раз, в отличие от предыдущих. Разработчики говорят, что первый ремонт может потребоваться лишь после 10 запусков. Ракету планируют еще доработать, чтобы уже через несколько месяцев отправить людей на прогулку в космос.