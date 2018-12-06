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      Чем нельзя запивать лекарства: советы специалистов

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      Чем не рекомендуют запивать лекарства
      Чем не рекомендуют запивать лекарства / vesti.dp.ua

      Есть напитки, которыми нельзя запивать лекарства ни при каких обстоятельствах. Компоненты, входящие в состав этих напитков, влияют на процесс усвоения медикаментов: в некоторых случаях такое воздействие может провоцировать опасные последствия.

      Об этом сообщает "МедикФорум" со ссылкой на слова клинического фармаколога Светлану Никольскую.

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      О том что лекарства нельзя запивать алкоголем знают все, но причины этого запрета известны не каждому. Алкоголь повышает кислотность в желудке, и в результате расщепление лекарств может ускориться. Ответная реакция организма при этом может оказаться непредсказуемой. Также алкоголь может снижать и усиливать действие препаратов.

      Ліки не можна запивати алкоголем

      Лекарства нельзя запивать алкоголем

      Грейпфрутовый сок. Этот напиток блокирует синтез фермента CYP3A4, который отвечает за всасывание лекарств. То есть, сок нейтрализует эффект контрацептивов, антигистаминных, противосудорожных, обезболивающих препаратов, лекарств для снижения холестерина, антидепрессантов.

      Кофе быстро выводит из организма антибиотики, что в разы снижает их эффективность. Кофе в паре с обезболивающим – адская смесь: при таком сочетании серьезно повышается вероятность токсического действия медикаментов, особенно опасного для печени, почек и сердца.

      via GIPHY

      Чай. Вещество танин, содержащееся в чае, обладает способностью связывать железо. По этой причине напиток совершенно непригоден для запивания лекарств от железодефицитной анемии. Кроме того чай не сочетается с препаратами, предназначенными для лечения расстройств нервной системы.

      Газировка. Большое количество сахара и углекислого газа в газировке вызывают брожение. При этом действие лекарств может как сильно замедляться, так и наоборот.

      via GIPHY

      Минеральная вода – напиток щелочной, то есть снижает кислотность желудочного сока. Поэтому лекарства будут расщепляться медленно.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Советы Медицина Здоровье Лекарства Лечение
      Источник: 24 Канал
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