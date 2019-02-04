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      Чем новый план ОБСЕ отличается от Минских соглашений и выгодно ли это Украине

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      ОБСЕ предлагает новые соглашения вместо минских договоренностей
      ОБСЕ предлагает новые соглашения вместо минских договоренностей / 24 канал

      Европа пытается избавиться от бремени экономических санкций и переложить проблему оккупированного Донбасса на плечи Украины и России. ОБСЕ предлагает новый план урегулирования конфликта на Донбассе.

      Что предусматривает новый план ОБСЕ по урегулированию конфликта на Донбассе?
      Предполагается, что в процессе примут участие ОБСЕ, ООН и специально созданное агентство Евросоюза. Также, согласно документу, Россия и Украина должны заключить договор, который затем должны одобрить парламенты. Об этом рассказал специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик в комментарии газете Kleine Zeitung.

      Как пояснил 24 каналу сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев, нормандский и минский форматы заблокированы Кремлем. В этот период Москва пытается скупить европейские партии, которые бы стали лоббировать интересы России по снятию санкций. В Европе идут поиски путей решения военного конфликта на Донбассе, которые бы удовлетворили все стороны. Поэтому предложенный представителем председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком план – попытка навязать России другой формат разговора без привязки к Будапештскому меморандуму и минским договоренностям.

      Читайте также: План Сайдика на Донбассе - альтернатива Минским соглашениям или тайный план Кремля

      План Сайдика не базируется на Минских соглашениях, а их разрушает. Переводит военное противостояние в формат внешней агрессии со стороны России. В этом плане есть положение о ратификации соглашения парламентами Украины и России, чтобы Москва не могла отказаться от выполнения. Также там не фигурируют так называемые "ДНР" и "ЛНВ", что не удовлетворяет Кремль,
      – отмечает Дмитрий Снегирев.

      Как замечает специалист, российский вариант "решения" вооруженного конфликта озвучил кум Путина Медведчук, который заявил, что оккупированным территориям нужно предоставить автономию. То есть федеративное или конфедеративное устройство Украины. Но, если план Сайдика будет реализован, это разрушит формулировку Россией своего присутствия на Донбассе - "настамнет".

      Подписание, отмечает Снеегирев, будет означать, что Россия признает себя стороной конфликта и должна его выполнять. План Москвы противоположный – посадить за один стол представителей оккупационных администраций и Киев. А план Сайдика такого не предусматривает. Поэтому, считает эксперт, Россия на это никогда не согласится. В Москве снова заявили, что "ихтамнет", и это сугубо внутренний конфликт. Он также отметил, что Украину не удовлетворяет то, что не прописаны четко организация и сам момент проведения выборов в ОРДЛО.

      Что такое минские соглашения?
      Минские договоренности от 12 февраля 2015 года – комплекс мер с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины. Документ содержит 13 пунктов: он предусматривает "незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение", отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности, а также мониторинг и верификацию ОБСЕ режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем, включая спутники, БПЛА и радиолокационные системы.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Минские договоренности ОБСЕ
      Источник: 24 канал
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