Чем обрабатывать царапины и порезы на коже

Кожа защищает организм от проникновения микробов, грибов и вирусов. А нарушение ее целостности открывает доступ инфекциям внутрь.

Чтобы инфекция и бактерии не попали в организм, необходимо правильно обработать царапины и небольшие порезы, передает Lifehacker.

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Что делать, если получили царапину или порез:

- очистить от загрязнения, промыв чистой водой;

- остановить кровотечение (при небольших повреждениях достаточно прижать к пораженному месту чистую салфетку или носовой платок);

- продезинфицировать кожу вокруг.

Чем обрабатывать ранку:

- Мазь с оксидом цинка (40%) и жиром печени трески – ею можно обрабатывать ранки даже младенцам до 3 лет.

Применяют, когда нет покраснения или отеков, выделений и неприятного запаха. Мазь с таким компонентом создает защитную пленку на поверхности кожи и предотвращает воспаление.

Есть ряд антисептических средств, которыми обрабатывают ранки и царапины

- Крем с содержанием антисептиков цетримида и бензалкония хлорида. Используется для обработки небольших порезов, царапин и легких солнечных и термических ожогов.

- Крем с декспантенолом и хлоргексидином ускоряет заживление ран и прекрасно борется с инфекцией. Нельзя наносить на повреждения возле ушей и большие загрязненные раны.

- Спиртовый раствор, который содержит метиленовый синий – это вещество препятствует размножению бактерий. Подходит даже для младенцев, беременных и кормящих мам. Может вызвать аллергии.

- Водный раствор фурацилина 0,02% уничтожает кишечную палочку, ешерихию, шигелу, сальмонеллы, хеликобактер, гонококк, менингококк и другие бактерии. Не применяется при кровотечениях, аллергических поражениях кожи и при заболеваниях почек.

- "Зеленка" помогает только в борьбе с грамм-положительными бактериями.

Перекись водорода не дезинфицирует раны

- Спиртовой раствор йода действует на грамм-положительные и грамм-отрицательные бактерии, а также грибки и дрожжи. Но не забывайте, что йод поглощается щитовидной железой, влияет на метаболизм и попадает в грудное молоко. Он раздражает кожу, а при длительном применении может вызвать йодизм (воспаление слизистой носа, высыпания и аллергический отек лица и верхних дыхательных путей). Его нельзя сочетать с эфирными маслами и препаратами, в составе которых есть ртуть.

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